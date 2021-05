Fieser Fiep-Ton nach Windows 10-Update: Microsoft untersucht Bug

Das Windows 10-Team untersucht einen Fehler, der seit einem Vorschau-Update bei einigen Windows-10-Nutzern aufgetreten ist. Dabei kommt es beim Abspielen von 5.1-Dolby-Digital-Audio zu fiepsenden, piepsenden Tönen.

Microsoft kündigt Abhilfe an

Fehlerbeschreibung (Übersetzt mit Deepl.com)

Bei der Verwendung von 5.1-Audio mit bestimmten Einstellungen kann ein hohes Geräusch zu hören sein

Bestätigte OS-Build 19042.906 - KB5000842 und neuer

Nach der Installation von KB5000842 oder späteren Updates kann 5.1-Dolby-Digital-Audio in bestimmten Apps mit einem hohen Geräusch oder Quietschen wiedergegeben werden, wenn bestimmte Audiogeräte und Windows-Einstellungen verwendet werden. Hinweis: Dieses Problem tritt nicht auf, wenn Stereo verwendet wird.

Umgehung: Um dieses Problem zu entschärfen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Möglichkeiten ausprobieren:

Streamen Sie das Video oder Audio in einem Webbrowser oder einer anderen App, anstatt in der von diesem Problem betroffenen App.

Aktivieren Sie die Einstellungen für Raumklang, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautstärkesymbol im Infobereich klicken oder lange darauf drücken, Raumklang (Aus) auswählen und eine der verfügbaren Optionen auswählen.

Betroffene Plattformen: Client: Windows 10, Version 20H2; Windows 10, Version 2004

Nächste Schritte: Wir arbeiten an einer Lösung und werden in einer der nächsten Versionen ein Update bereitstellen.

Der Fehler wurde nun zu den bekannten Problemen mit dem Update KB5000842 hinzu­gefügt. Das Update wurde Ende März als C-Update in der Preview bereitgestellt und adressiert andere Probleme mit Windows 10 Version 2004, 20H2 sowie 21H1. Erst jetzt, nach gut sechs Wochen, wurde der Fehler mit aufgenommen und untersucht. Der Fehler ist auch in allen anschließend veröffentlichten Aktualisierungen zu finden, also auch in dem vor Kurzem freigegebenen Patch-Day-Updates KB50003173 und dem vorangegangenen Update vom April-Patch-Day.Microsoft empfiehlt vorerst den Fehler zu um­gehen, indem man ausprobiert, ob der Ton auch in anderen Apps oder Browsern auftritt. Das Windows-Team arbeitet an einer Lösung und will sie so schnell wie möglich bereitstellen - aber wann, ist unklar. Mit großer Wahr­schein­lichkeit wird es für diesen Bug aber kein dazwischengeschobenes Update geben. Eine Lösung könnte also in 14 Tagen erscheinen als Vorschau-Update. In dem Microsoft Support-Dokument heißt es jetzt dazu: