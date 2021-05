Kurioser Windows Defender-Bug müllt System voll, Abhilfe kommt

Ein kurioser Bug der Microsoft Defender-Software führt bei einigen Win­dows-Nutzer zu einem "Platz-Problem": Der Defender erzeugt Tausende von Dateien, die auf dem Boot-Lautwerk abgelegt werden und so unge­wollt das System vollmüllen.

Abhilfe kommt - schon morgen

Update soll ab 6. Mai verteilt werden

So laufen Windows Defender und andere Antivirus-App nicht parallel

Abhilfe ist aber schon auf dem Weg. Das berichtet das Online-Magazin Bleeping Computer . Demnach häufen sich seit einigen Tagen Meldungen von verzweifelten Nutzern, die bemerkt haben, dass der Windows Defender plötzlich ihr System vollmüllt. Durch einen Bug werden Tausende von Dateien erzeugt. Während sich einige Nutzer über kleine Dateien mit einer Größe von weniger als 2 KB beschwerten, die Omi Grunde kaum oder wenn überhaupt nur kleinere Probleme verursachten, berichteten andere, dass sie mehrere Gigabyte Speicher­platz verloren haben, durch Tausende von neuen Dateien, die den Windows Defender-Ordner in Beschlag nahmen.Frustrierte Nutzer tauschen sich bereits über den Fehler unter anderem bei Reddit auf. Einige Benutzer berichteten dabei, dass sie nicht in der Lage waren, den Ordner selbst zu öffnen, da sich das Startlaufwerk füllte und es dadurch zur extremen Verlangsamung des gesamten Systems kam.Bisher hatte man offiziell von Microsoft zu dem Problem noch nichts gehört - doch es deutet sich an, dass Schnelle Abhilfe auf dem Weg ist. In einem Reddit-Thread berichtete ein Nutzer, dass er das Problem bei Microsofts Support-Teams angesprochen hat. Ihm wurde bestätigt, dass Microsoft das Problem kennt und an einer Lösung arbeitet. Es wurde sogar ganz konkret: Der Hotfix für den nervigen Defender-Bug soll schon morgen, am 6. Mai, für alle Windows-Nutzer verteilt werden.Microsoft hat demnach den Auslöser ermittelt - der Übeltäter ist angeblich in der Defender Engine-Version 1.1.18100.5 vorhanden und wird mit einem Update behoben, das die Version auf 1.1.18100.6 anhebt. Das Update wurde bereits an erste Nutzer in den "normalen Release-Zyklen verteilt und wird morgen, am 6. Mai, an die Mainstream-Nutzer verteilt", schrieb der Betroffene in dem Forum.