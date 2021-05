Elektroautos werden spätestens 2027 billiger sein als Verbrenner

Die Preise von Elektroautos werden aufgrund der schnell steigenden Produktionsmengen zügig fallen. Marktforscher gehen aufgrund der Marktentwicklung inzwischen davon aus, dass der Durchschnittspreis von Neuwagen im Jahr 2027 auf dem Niveau der Verbrenner liegt.

2030 sind E-Autos deutlich billiger

Siehe auch:

Die Berechnungen von BloombergNEF kommen des Weiteren zu dem Ergebnis, dass die Preisparität bei größeren PKW-Modellen wie SUVs und Limousinen bereits 2026 erreicht sein wird. Bei den kleineren Modellen dauert es ein wenig länger. Der entscheidende Punkt bei der Senkung der Fertigungskosten ist dabei der Akku. Durch größere und effizientere Produktionsprozesse sowie neue Batterie-Technologien sinken die Kosten hier aber ziemlich schnell.Ein Gleichstand bei den Kaufpreisen wird gemeinhin als kritischer Punkt angesehen, ab dem Elektroautos den Massenmarkt vollständig erschließen werden. Denn der Einstieg ist heute immer noch die größte Hürde. Über den gesamten Lebenszyklus hinweg sind die Fahrzeuge aber bereits jetzt meist billiger als Verbrenner, da die Wartungskosten geringer ausfallen und die Antriebsenergie in der Regel günstiger zu bekommen ist.Aktuell ist der Unterschied noch groß: Ein Elektroauto mittlerer Größe wird für durchschnittlich 33.300 Euro verkauft, so die Marktforscher. Ein vergleichbarer PKW mit Verbrennungsmotor kostet hingegen 18.600 Euro in der Anschaffung. 2026 werden beide Modelle der Prognose zufolge für rund 19.000 Euro zu haben sein. Bis 2030 wird sich das Verhältnis dann umkehren: Der Verbrenner kostet dann voraussichtlich 19.900 Euro, das vergleichbare E-Auto nur noch 16.300 Euro.BloombergNEF geht dabei mit einem recht konservativen Ansatz an die Sache heran. Es gibt auch Marktforscher, die deutlich früher mit einer Preisparität rechnen. Bei der Investmentbank UBS kam man in einer Marktanalyse auf das Jahr 2024. Die Entwicklung zeigt aber generell in die gleiche Richtung und man kann davon ausgehen, dass eine gesetzliche Regelung zum Stopp der Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotoren nach 2030 wohl nur noch relativ wenige Verbraucher betreffen wird.