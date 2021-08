Meilenstein: Eine Million Elektrofahrzeuge rollen auf deutschen Straßen

Nach echtem Schneckentempo nimmt die Steigerung der Zulassungszahlen von E-Autos in Deutschland tatsächlich Fahrt auf und erreicht jetzt einen wichtigen selbstgesteckten Meilenstein. Auf deutschen Straßen ist seit letztem Monat das millionste Elektrofahrzeuge zugelassen.

Eine Million E-Autos sind geschafft, 14 Millionen bis 2030 ein Muss

Neue Rekorde

Es ist eine durchaus rasante Entwicklung, die so vor wenigen Jahren von vielen Seiten bezweifelt wurde: In Deutschland wurde im letzten Monat die Schwelle von einer Million zugelassenen Elektrofahrzeugen überschritten - wichtig: dabei handelt es sich um alle Fahrzeuge, die einen Elektromotor an Bord haben, allerdings entfallen über 50 Prozent auf rein batteriebetriebene Modelle. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier betont , dass es jetzt sehr wichtig ist, dieses Momentum beizubehalten.Das anvisierte Mittel der Regierung: Eine Verlängerung des Innovationsbonus für den Kauf von E-Autos bis Ende 2025. "Das Ziel ist, dass E-Mobilität bis 2030 einen entscheidenden Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leistet und unsere Autoindustrie und ihre Beschäftigten die Transformation erfolgreich meistern", so Altmaier. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer macht klar, wie die Zielsetzung für die nächsten Jahre aussieht: "Um die Klimavorgaben bis 2030 zu erreichen, müssen wir allerdings noch ambitionierter werden: 14 Millionen E-Fahrzeuge bis 2030 muss laut Experten das neue Ziel lauten."Interessant ist bei der Entwicklung auch ein Blick auf die vergangenen Jahre. 2018 waren in ganz Deutschland gerade einmal knapp 54.000 Elektrofahrzeuge zugelassen. Eine wahre Explosion der Zulassungszahlen war dann nach Anpassung der staatlichen Förderprogramme im zweiten Halbjahr 2020 zu verzeichnen. 2021 konnte hier aber noch einmal deutlich zugelegt werden. "In den ersten sieben Monaten 2021 wurden mit mehr als 350.000 Elektro-Pkw etwa so viele E-Fahrzeuge neu zugelassen wie im gesamten Jahr 2020", so das Umweltministerium.