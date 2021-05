Streit mit Roku: Google integriert YouTube TV in seine Video-App

Google hat mit einem kreativen Workaround verhindert, dass YouTube TV zukünftig nicht mehr für Roku-Geräte zur Verfügung steht. Der Dienst wurde in die normale Anwendung der Streaming-Plattform integriert. Da­mit lässt sich YouTube TV weiterhin auf allen TV-Modellen nutzen.

Roku hat den Schritt von Google kritisiert

Zwischen dem Suchmaschinenkonzern Google und dem Hardware-Hersteller Roku ist vor kurzem ein Streit entbrannt. Nachdem Google unfaire Anforderungen an das Unternehmen gestellt haben soll und Roku diese nicht umgesetzt hat, wurde die YouTube TV-App für die Geräte des Herstellers gesperrt. Google soll unter anderem gefordert haben, dass die Roku-Produkte alle Suchergebnisse zum Vorteil von YouTube manipulieren. Laut Google sollte le­dig­lich ein bestehender Vertrag verlängert werden. Roku habe aber nachverhandeln wollen.Um den Streit zwischen den Konzernen nicht auf Kosten der Nutzer auszutragen, hat sich Google anschließend dazu entschlossen, YouTube TV über einen Umweg für die Besitzer von Roku-Geräten freizugeben. Der Dienst ist nun in der normalen YouTube-App zu finden, sodass die Nutzer weiterhin auf die Streaming-Plattform zugreifen können. Um YouTube TV aus der App heraus aufzurufen, muss lediglich ein Eintrag in der Seitenleiste der Anwendung angeklickt werden. Sollte der Button nicht zum Vorschein kommen, muss ein Update auf die neueste Version der App durchgeführt werden.Wie The Verge schreibt, scheint Roku den Schritt von Google nicht gerade zu begrüßen. Der Hersteller bezeichnet den Suchmaschinenkonzern als "ungeprüften Monopolisten, der fairen Wettbewerb verhindert". Ob sich die beiden Unternehmen demnächst noch einigen, ist aktuell noch unklar. Mit der normalen YouTube-App können keine neuen YouTube TV-Abos abgeschlossen werden. Deshalb stellt der Workaround von Google keine Dauerlösung dar.