Fernseher statt Streaming-Sticks: Roku OS kommt nach Deutschland

Ein Jahr nach dem Start seiner Deutschland-Offensive versucht sich Roku hierzulande nicht mehr nur mit günstigen Streaming-Sticks gegen Amazon, Apple und Co. aufzustellen. Nun soll auch das eigene Roku OS zum Erfolg beitragen, ein Smart-TV-Betriebssystem für Budget-Fernseher.

Roku-TVs: Optimierte Live-TV-Tuner und große Streaming-Auswahl

Roku / Metz

In den Vereinigten Staaten gehört Roku zu den wichtigsten Konkurrenten des Amazon Fire TV, Apple TV und Google Chromecast. Auf dem hiesigen Markt bietet das US-amerikanische Unternehmen seine Streaming-Sticks hingegen erst seit knapp einem Jahr an. Um sich in mehr Wohnzimmern zu platzieren, versucht man das Roku OS abseits vom TV-Zubehör direkt auf die Fernseher zu bringen. Die chinesische Budget-Marke TCL und die Metz-Werke im deutschen Zirndorf gehören zu den ersten Partnern.Ab Oktober 2022 sollen die als Roku TV-Modelle bezeichneten Fernseher in Deutschland ausgeliefert werden. Die Rede ist von Größen zwischen 32 und 65 Zoll in Ausführungen mit HD- und 4K-Auflösung sowie mit der von Samsung bekannten QLED-Technologie. Der Preisbereich hierfür ist allerdings noch nicht bekannt. Eine Ankündigung wird in den nächsten Wochen seitens TCL und Metz erwartet.Roku OS verspricht laut Angaben des Unternehmens einen für den deutschen Markt angepassten Tuner für das lineare Live-TV via Satellit, Kabel oder Antenne. Außerdem erhalten Nutzer Zugriff auf den Roku Channel Store mit "tausenden kostenlosen und kostenpflichtigen Streaming-Channeln." Kostenfreie Angebote sollen "an vorderster Stelle" stehen. Weiterhin können die Roku TVs per App bedient und in Verbindung mit Alexa, Siri oder dem Google Assistant in bestehende Smart-Homes integriert werden.Roku folgt dem von Amazon geebneten Weg vom klassischen Streaming-Stick hin zum TV-Betriebssystem. Mit der Fire TV Experience konnte Amazon in den letzten zwei Jahren unter anderem Grundig und Xiaomi ins Boot holen, um passende Smart-TVs mit vorinstalliertem Fire OS zu produzieren. Der Vorteil für TV-Hersteller, in Deals dieser Art einzuwilligen, liegt vor allem bei der Wartungsfreiheit. Nahezu sämtliche Software-Updates werden von Amazon bzw. bald auch von Roku übernommen.