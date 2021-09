In den USA ist Roku eine Größe, nun will man Deutschland erobern

Roku ist in den USA eine Größe auf dem umkämpften Streaming-Markt, die Set-Top-Boxen von Roku bieten Zugang zu etablierten Diensten wie Netflix, aber auch eigene Kanäle und Inhalte. Nun will der TV-Aggregator auch Deutschland erobern - womöglich ist man aber zu spät dran.

Pandemie als Triebfeder

Die Highlights der Woche im Überblick

Roku ist in den USA fast jedem TV-Zuseher ein Begriff, denn die gleichnamigen Boxen gehörten zu den ersten ihrer Art. Das kalifornische Unternehmen bietet heutzutage nicht nur Hardware an, sondern ist auch im Werbe- und Software-Geschäft tätig, man lizenziert seine Angebote auch an Drittunternehmen.Außerhalb der Vereinigten Staaten hat Roku aber bisher keine Bedeutung, doch das möchte man nun ändern. Und das bedeutet, dass Roku in Deutschland an den Start gehen wird. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wird Roku noch dieses Jahr seine Player in Deutschland auf den Markt werfen.Der Zeitpunkt für Expansion ist kein Zufall, denn man hofft, vom pandemiebedingten Streaming- und Video-on-Demand-Trend profitieren zu können: "Es gibt eine sehr große säkulare Verlagerung hin zum Streaming - ein Trend, der im letzten Jahr durch die Pandemie beschleunigt wurde", sagte dazu Arthur van Rest, der für die internationale Expansion verantwortliche Roku-Manager.Roku wird in Deutschland nicht nur Hardware an den Start bringen, sondern wird auch mit lokalen Inhalteanbietern kooperieren: Dazu zählen die Seven.One Entertainment Group (also ProSieben/SAT.1), RTL Deutschland und Sky Deutschland. Auch die etablierten Streamer wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ werden natürlich an Bord sein.Deutschland stellt den zweiten Schritt in Richtung Europa dar, bereits vor zwei Jahren startete Roku in Großbritannien. Dort allerdings kooperierte man mit dem TV-Hersteller Hisense, in Deutschland wird man erstmals mit eigener Hardware präsent sein - Details zu Geräten, Preis oder Termin liegen aber noch nicht vor. Ob ein so später Start gelingen kann, wird sich erst zeigen - denn schließlich sind Fire TV, Apple TV und Chromecast hierzulande schon lange verfügbar.