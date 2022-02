WiFi-Probleme beim Pixel 6: Nächster Bug für Google-Fans

Die Software-Probleme bei Googles neuesten Pixel-Geräten scheinen kein Ende zu nehmen. Nach einem ausführlichen Software-Update vor einigen Wochen berichten Besitzer des Pixel 6 nun von Problemen mit der WLAN-Verbindung. Google reagierte bereits auf die Probleme.

Hey u/cheesehead78. Thanks so much for reporting this issue, we're sorry that you're experiencing it. After some investigation, we identified the root cause and determined that it impacts a very small number of devices. Of course, we realize this is a poor experience and immediately developed a software fix that will be available in the next Google Pixel Update, rolling out in March. If you'd like to explore other options in the meantime, please get in touch with our support team, which is prepared to help you. - Pixel Community, Reddit