Pixel Watch macht unerwarteten Auftritt und hat Pixel 6a im Schlepptau

Jahre voller Gerüchte könnten sich endlich dem Ende zuneigen: Die Pixel Watch von Google ist laut Berichten im Inventarsystem von Mobilfunkanbietern aufgetaucht, wo sich auch erste Leistungsdaten finden. Darüber hinaus scheint sich auch das Pixel 6a auf einen Start vorzubereiten.

Auch das Pixel 6a steht an

Es sind Jahre vergangen, seitdem wir das erste Mal über die Pläne Googles berichten konnten, eine eigene Smartwatch unter der Marke Pixel vorstellen zu wollen. Eines kann man Google über diese Zeit auf jeden Fall bescheinigen: Die Pixel Watch hatte sich über die gesamte Zeit bis auf inoffizielle Render-Bilder nie der Öffentlichkeit gezeigt. Wie Androidpolice unter Berufung auf seine Quellen berichtet, scheint ein Start jetzt aber tatsächlich kurz bevorzustehen.Demnach ist die Pixel Watch unter dem Codenamen "Rohan" im Inventarsystem eines US-Carriers aufgetaucht. Dieser Eintrag liefert dann auch noch weitere Details, die so bisher nie bestätigt wurden. Das erwähnte Gerät wird in den Farben Grau, Schwarz und Gold erhältlich sein und ist mit einem Speicher von 32 GB ausgerüstet - zum Vergleich: das ist exakt der Speicher, der auch in der Apple Watch verbaut ist.Ein weiteres Detail lässt sich dann noch aus der Tatsache erschließen, dass der erwähnte Anbieter bisher keine Smartwatches ohne Mobilfunkanschluss angeboten hatte. Androidpolice schließt daraus, dass die Pixel Watch auch als mobilfunkfähiges Modell erhältlich sein wird. Preise und ein Release-Date sind der Datenbank aber noch nicht zu entnehmen.Mit dem Codenamen "Bluejay" feiert dann auch das Pixel 6a seinen ersten Auftritt in der Datenbank. Auch hier liefert das System einen Hinweis auf drei verfügbare Farben: Schwarz, Weiß und Grün. In Bezug auf den Speicher listet das System für alle Modelle aktuell 128 GB Kapazität, Preise und Release-Date sind auch hier nicht vermerkt.Der Auftritt der beiden Geräte im Inventar-System von ersten Mobilfunkanbietern spricht dafür, dass diese einen baldigen offiziellen Auftritt feiern könnten. Für das Pixel 6a war ein Launch im Mai rund um die Google I/O ins Spiel gebracht worden, ein Start der neuen Hardware in diesem Zeitraum wäre durchaus plausibel.