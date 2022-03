Pixel 7: Erste Display-Details zu den neuen Google-Smartphones

Während sich die neuen Pixel 6-Smartphones von Google ordentlich verkaufen und der Internetkonzern die Einführung des günstigeren Modells Pixel 6a vorbereitet, gibt es jetzt erste Details zu den Plänen für das Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro.

Kleineres Display, aber keine Rückkehr des Kompaktmodells

Google

Wie der Display-Spezialist und Chef des Beratungsunternehmens Display Supply Chain (DSCC) Ross Young erfahren haben will , plant Google für die kommende Gerätegeneration eine Schrumpfung des Basismodells. Allerdings soll der Größenunterschied nur geringfügig ausfallen.Angeblich ist vorgesehen, dass das Google Pixel 7, anders als sein mit einem 6,4 Zoll großen Display ausgerüstetes Vorgängermodell, mit nur noch 6,3 Zoll Bildschirmdiagonale daherkommt. Damit schrumpft das Panel leicht, was vor allem Kunden ansprechen könnte, die ein etwas kompakteres Smartphone suchen.Eine Rückkehr zu einem deutlich kleineren Formfaktor für das Basismodell der Pixel-Serie ist offenbar nicht geplant. Beim Pixel 5 hatte Google noch auf ein sechs Zoll großes Display gesetzt, nachdem im Pixel 4 ein 5,7-Zoll-Panel steckte. Am Topmodell, also dem zukünftigen Google Pixel 7 Pro, soll sich Young zufolge in Sachen Displaygröße nach bisherigem Stand nichts ändern. Es bleibt angeblich bei einer Diagonale von 6,7 Zoll.Was den Zeitplan für die Einführung der neuen Pixel 7-Serie angeht, gibt es bisher keine genaueren Angaben. Young spricht lediglich davon, dass der Fertigungsbeginn für die Panels um einen Monat vorgezogen wurde und somit ab Mai erfolgen soll. Dies bedeutet allerdings nicht, dass Google den Einführungstermin ebenfalls vorzieht, sondern könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass Google im Vorfeld des Launches größere Stückzahlen vorhalten will, damit es nicht wie zuletzt zu Lieferengpässen kommt.