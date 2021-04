Windows 10 21H2: Microsoft deaktiviert 'Aero Shake' standardmäßig

Die gestrige Insider-Preview des kommenden Windows 10 21H2 (Sun Valley) brachte nicht nur neue Funktionen für den Task-Manager und die Möglichkeit Linux-GUI-Apps auszuführen. Auch das bekannte Aero Shake-Feature erhält ein Update, wird aber standardmäßig deaktiviert.

Weitere Neuheiten des Insider Preview Build 21364

Mit dem Begriff Aero Shake beschreibt Microsoft die Möglichkeit, durch das schnelle Hin- und Herschieben von Programmfenstern, alle weiteren geöffneten Elemente im Vordergrund zu minimieren. Somit wird neben dem ausgewählten Fenster einzig und allein der Desktop an­ge­zeigt. Wird das Fenster erneut geschüttelt, kehren die minimierten Ordner und Pro­gram­me zurück auf den Bildschirm. Da die Funktion von vielen Nutzern versehentlich genutzt wurde und zu Verwirrungen führte, planten die Redmonder Aero Shake mit dem kommenden Win­dows 10 21H2-Update in Rente zu schicken.Aus den aktualisierten Patch Notes des Windows 10 Insider Preview Build 21364 geht jetzt allerdings hervor, dass Aero Shake das Sun Valley-Update im zweiten Halbjahr 2021 über­lebt. Die Schüttelfunktion wird zwar standardmäßig deaktiviert, lässt sich aber in den Mul­ti­tas­king-Einstellungen erneut einschalten. Bisher ist Aero Shake an dieser Stelle mit dem "Fenster andocken"-Feature verbunden, auf das Windows-Nutzer bei einer zukünftigen Deaktivierung der Funktion nicht mehr verzichten müssen.Wie von uns vorab berichtet , spendiert Microsoft mit Windows 10 21H2 unter anderem dem Task-Manager ein Update. Ein neuer Eco-Mode sorgt dafür, dass Ressourcen gezielt ge­dros­selt werden können, um die Systemauslastung zu minimieren. Eine verbesserte Auf­schlüs­se­lung von Prozessen - zumindest in Verbindung mit dem Edge-Browser - weist zukünftig zudem detailliert auf Apps, Erweiterungen oder Tabs hin, die das System besonders belasten. Ebenso kündigt Microsoft an, dass mit dem großen Sun Valley-Update Linux-GUI-An­wen­dun­gen im Windows Subsystem für Linux (WSL) ausgeführt werden können.