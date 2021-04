Xbox Live Gold: Zwang für Free-to-Play-Titel ist ab sofort Geschichte

Microsoft Dienst für Spiele Xbox Live Gold war einmal das zentrale Standbein der Online-Bemühungen des Redmonder Konzerns, doch in Zeiten des Xbox Game Pass ergibt dieser schon länger keinen echten Sinn mehr. Nun befreit Microsoft F2P-Spiele vom Zwang dazu.

50 kostenlos spielbare Games

3on3 FreeStyle

Aegis Wing

APB Reloaded

Apex Legends

Armored Warfare

Battle Ages

Battle Islands

Battle Islands: Commanders

Bless Unleashed

Brawlhalla

Call of Duty: Warzone

Crackdown

Crackdown 2

Crimson Alliance

Crossout

CRSED: F.O.A.D.

Darwin Project

Dauntless

DC Universe Online

Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters

Dead or Alive 6: Core Fighters

Defiance 2050

Destiny 2

Doritos Crash Course

Dungeon Defenders II

Enlisted

Eternal Card Game

Family Game Night

Fishing Planet

Fortnite

Galaxy Control: Arena

Gems of War

Happy Wars

Harm's Way

Hawken

Hyper Scape

Killer Instinct

Korgan

Minion Masters

Neverwinter

Outriders (Demo)

Paladins

Path of Exile

Phantasy Star Online 2

Phantom Dust

Pinball FX2

Prominence Poker

Realm Royale

Rec Room

Resident Evil Revelations 2

ROBLOX

Rocket League

Rogue Company

Skyforge

SMITE

Spacelords

Spellbreak

Star Trek Online

Techwars Global Conflict

TERA

The Four Kings Casino and Slots

Too Human

Trove

Vigor

War Thunder

Warface

Warframe

World of Tanks

World of Warships: Legends

Yaris

Das Xbox Network geht auf das Jahr 2002 zurück und viele Jahre war ein Gold-Abo die Voraussetzung zum Spielen von Online- bzw. Multiplayer-Titeln. Doch seit dem überwäl­ti­genden Erfolg des "Netflix für Spiele" von Microsoft, also des Xbox Game Pass, ist Xbox Live Gold ein Überbleibsel, bei dem Microsoft selbst nicht ganz weiß, was man damit machen soll.So hat der Redmonder Konzern Anfang des Jahres eine überraschende Preiserhöhung bekannt gegeben, diese hat man nach Protesten von Spielern und Verwunderung von Medien aber sofort wieder zurückgezogen. Ganz abschaffen will Microsoft Xbox Live Gold zwar nicht, Ende März wurde aber ein längst überfälliger Schritt verlautbart, nämlich die Abschaffung des Gold-Zwanges für kostenlos spielbare Titel wie Fortnite.Und nun ist es soweit: Ab sofort benötigt man für die Nutzung von mehr als 50 Free-to-Play-Games kein zusätzliches Abonnement mehr. Die derzeit unterstützten Titel sind unten zu finden (via VG24/7 ), im Verlauf der Zeit sollen noch weitere dazukommen.