Xbox One & Series X: April-Update jetzt verfügbar - Das alles ist neu

Ab sofort verteilt Microsoft das neue April-Update für alle Konsolen der Xbox One- und Xbox Series-Familie. Unter anderem erhalten die Systeme neue Game Pass-Funktionen, schnellere Spiele-Downloads sowie Erfolge und Ranglisten innerhalb der mobilen Xbox-App.

Neue Game Pass-Spiele einfacher finden und Xbox-App-Updates

In einem neuen Blog-Beitrag gehen die Redmonder auf viele der neuen Features und Ver­bes­se­run­gen ein, die jetzt sowohl für die älteren Xbox One-Konsolen , als auch für die Next-Gen-Modelle Xbox Series X und Series S zur Verfügung stehen. Abonnenten des Xbox Game Pass können mit Hilfe der "Play with Friends"-Option einfacher auf die Spiele der Gaming-Flatrate zugreifen, die aktuell von ihren Xbox Live-Freunden gespielt werden. Unter anderem sollen Spieler so zum Beispiel über Multiplayer-Sitzungen ihrer Kontakte informiert werden, denen sofort beigetreten werden kann.Ähnlich diverser Video-Streaming-Dienste fügt Microsoft den Xbox-Konsolen mit aktiver Game Pass-Mitgliedschaft zudem die "Weil du Spiel XY gespielt hast"-Funktion hinzu, die innerhalb des Xbox-Dashboards Vorschläge für ähnliche Titel liefert. Ebenso erweitert das Unternehmen den Game Pass um zusätzliche Kategorien (z.B. Horror, Science-Fiction & Co.), um das Durchstöbern nach neuen Spielen zu vereinfachen.Abseits des kostenpflichtigen Abos versucht Microsoft die Downloads der Xbox One und Xbox Series X zu beschleunigen, in dem man Nutzern vorschlägt, das aktuelle Spiel zu ver­las­sen, welches voraussichtlich die Download-Geschwindigkeit der Konsolen verlangsamt. Abschließend weist Microsoft auf ein Update der Xbox-App für Google Android und Apple iOS hin, die nach einer mehrwöchigen Testphase jetzt über die Anzeige von Erfolgen (Achieve­ments) und Ranglisten (Leaderboards) verfügt. Die Aktualisierung für Smartphones und Tablets soll Nutzer bis zum Ende des Monats erreichen.