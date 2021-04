Xbox mit Maus-Support für Edge-Browser: Microsoft testet neues Extra

Microsoft testet jetzt ein viel gewünschtes Feature für die Xbox: Mit einem neuen Xbox Insider-Build startet die Unterstützung für eine Maus für Edge auf der Konsole. Das ermöglicht nun eine ganz andere Nutzbarkeit.

Test gerade erst am Anfang

Bisher gab es keine Unterstützung der Eingabe per Maus, wenn man den Edge-Browser nutze - das ändert sich nun mit einem ersten öffentlichen Test. Die neue Unterstützung ist für Xbox Insider in der Skip-Ahead Alpha Version verfügbar. Der Test startet also gerade erst, es ist noch vollkommen unklar wie lang man also Otto-Normal-Spieler warten muss, um ebenfalls in den Genuss der neuen Funktion zu kommen. Zudem ist die Alpha-Version für Tester weniger stabil sind als andere, was man für einen Wechsel in den Ring nicht vernachlässigen sollte.Der öffentliche Test deutet aber zumindest schon einmal darauf hin, dass das diese Funktion in Zukunft in einer der kommenden Versionen erscheinen wird. Es ist natürlich unbestritten, dass der PC weiterhin einen ordentlichen Vorsprung hat, wenn es um das Browsen im Web geht und damit auch neben dem Gaming mehr zu bieten hat. Das könnte sich aber nun tatsächlich ändern, da Microsoft Edge auf der Xbox die Maus-Unterstützung hinzufügt. Wie das aussieht, zeigte Tom Warren von The Verge in einer kurzen Demonstration der Funktion von Maus und Tastatur auf Twitter.Warren stellte dann auch erfreut fest, dass sich so auch Google Stadia auf der Xbox via Edge und Maus nutzen lässt. Der hinzugefügte Maus-Support bezieht sich allerdings nur rein auf den Edge-Webbrowser auf der Konsole und nicht auf andere Systemteile.Microsoft arbeitet derzeit wieder verstärkt an Verbesserungen für die Xbox und arbeitet nun auch weitere Wünsche der Nutzer ab. Erst vor Kurzem startete das neue April-Update für alle Konsolen der Xbox One- und Xbox Series-Familie. Dabei sind neue Game Pass-Funktionen, schnellere Spiele-Downloads sowie Erfolge und Ranglisten innerhalb der mobilen Xbox-App.