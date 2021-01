Proton: Mozilla integriert erste Design-Elemente in den Firefox-Browser

Der Firefox-Browser soll bald ein umfangreiches Design-Update spendiert bekommen. Nun haben die Entwickler erste Elemente des Proton-Designs in den aktuellsten Nightly-Build eingebaut. Die experimentellen Neu­er­un­gen lassen sich in der Tableiste des Browsers finden.

Neues Design hebt die Tab-Schaltfläche besser hervor

Nutzer müssen eine Flag-Option aktivieren

Bislang wurde der jeweils aktuell geöffnete Tab an die Navigationsleiste angeknüpft. Mit dem Proton-Design wird die entsprechende Fläche besser hervorgehoben. Außerdem wurden die Ecken leicht abgerundet und damit moderner gestaltet. Die Höhe der Tableiste wurde ver­grö­ßert, sodass sich der Browser auch auf Geräten mit Touchscreen einfacher bedienen lässt.Damit die Änderungen zum Vorschein kommen, wird der neueste Nightly-Build von Firefox be­nö­tigt. Die experimentellen Versionen lassen sich über diese Seite herunterladen und in­stal­lie­ren. Nach der Installation sollte der Brow­ser gestartet und "about:config" in die Ad­ress­leis­te des Browsers eingegeben werden. Hier sollte "browser.proton.tabs.enabled" auf "true" gesetzt werden. Daraufhin muss der Browser nur noch neugestartet werden, um die neuen Design-Elemente sehen zu können.Natürlich handelt es sich bei der überarbeiteten Tableiste nicht um die einzige Neuerung, die im Proton-Design zu finden sein wird. Mozilla plant, auch die Adressleiste, das Hauptmenü, die Infoleisten, die Kontextmenüs und weitere Elemente des Browsers anzupassen. Die Än­de­run­gen dürften dann mit dem Update auf Firefox 89 in die finale Version integriert werden.