Bericht: Last of Us-Remake und brandneues Uncharted in Arbeit?

Laut einem aktuellen Bloomberg-Report von Brancheninsider Jason Schrei­er soll das Entwicklerstudio Naughty Dog an einem Remake des ersten The Last of Us arbeiten. Darüber hinaus berichtet Schreier auch von einem brandneuen Uncharted und verärgerten Entwicklern.

Neues Uncharted in Arbeit?

Einem aktuellen Bericht zufolge arbeitet Entwicklerstudio Naughty Dog an einer Neuauflage des allerersten Teils der The Last of Us-Reihe aus dem Jahr 2013. Das Remake soll mit brand­neu­er Grafik-Engine und überarbeiteten Gameplay-Mechaniken für die PlayStation 5 (PS5) erscheinen, behauptet Brancheninsider Jason Schreier in einem aktuellen Bloomberg-Re­port Wie weit die Arbeiten fortgeschritten sein sollen und wann das Spiel für die PS5 erscheinen könnte, ist nicht bekannt. Schreier zufolge begann das Sony-Support-Studio Visual Arts Ser­vice Group unter der Leitung von Michael Mumbauer damit, an einer Neuauflage des post­apo­ka­lyp­ti­schen Hit-Titels zu arbeiten. Jedoch soll Sony das Team bei dem Projekt nicht aus­rei­chend unterstützt und nach einigen Differenzen die eigentlichen Schöpfer Naughty Dog mit dem Remake von The Last of Us betraut haben.Darüber hinaus berichtet Schreier von einem neuen Teil der Uncharted-Reihe. Ursprünglich sollte ein Team des Sony Bend Studios unter der Aufsicht von Naughty Dog am nächsten Un­char­ted arbeiten. Weil die Verantwortlichen des Entwicklerstudios jedoch befürchteten, dass man indirekt von Naughty Dog übernommen werden könnte, bat man um einen Ausstieg aus dem Projekt. Seit einem Monat soll Sony Bend nun an einem eigenen Spiel arbeiten. Ob das neue Uncharted gänzlich verworfen wurde oder nun bei Naughty Dog selbst entwickelt wird, geht aus dem Bericht nicht hervor.Neben der Uncharted-Kontroverse soll Sony auch den Pitch für ein mögliches Days Gone 2 abgelehnt und so für weiteren Unmut bei Sony Bend gesorgt haben. Einige mitunter füh­ren­de Mitarbeiter seien mit dieser Entwicklung alles andere als glücklich gewesen und hät­ten da­her das Studio verlassen.