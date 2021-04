Achtung vor "playstation-sony.eu": Fake-Shop zieht PS5-Kunden ab

Die Sehnsucht nach einer PS5 kann für viele aktuell wegen mangelnder Verfügbarkeit nicht befriedigt werden. Genau mit diesen Gefühlen spielt jetzt ein gut getarnter Fake-Shop. Der gibt sich einen offiziellen Anstrich, bringt für übervorteilte Opfer aber nur Geldverlust mit sich.

playstation-sony.eu sieht offiziell aus, hat aber überhaupt nichts mit Sony zu tun

Testkauf zeigt echte Seite

Auf der Suche nach einer PlayStation 5 gehen Enthusiasten weite Wege, aber auch der ganz normale Kunde ist wegen der anhaltenden Knappheit wohl durchaus bereit, abseits der bekannten Händler sein Glück zu versuchen - auf einen Direktvertrieb, wie in Sony Ende letzten Jahres angekündigt hatte, wartet man weiter. Wie heise berichtet, setzt genau hier jetzt eine neue Betrügerbande an: die noch immer aktive Seite playstation-sony.eu gibt sich alle Mühe, offiziell zu wirken und gaukelt vor, die PlayStation 5 sofort liefern zu können.Wie heise berichtet, sind die Bemühungen rund um die Tarnung des Shops dabei auf jeden Fall sehr weitreichend. So findet sich im Fuß der Webseite eine Firmenadresse von Sony, die so tatsächlich von dem Konzern genutzt wird. Darüber hinaus wird auf der Seite auch eine Support-Hotline beworben. Zu guter Letzt sind auch AGBs und eine Datenschutzerklärung auf der Seite platziert - alles Details, die Fake-Shops gerne einmal einfach aussparen.Und doch findet sich hier schon ein erster Hinweis, dass es sich wohl kaum um eine offizielle Sony-Seite handelt: Die DSGVO schreibt vor, das rechtliche Belehrungen & Co. in allen Sprachen vorliegen müssen, in denen der Service genutzt werden kann. Der Fake-Shop playstation-sony.eu liefert diese aber nur in englischer Sprache. Darüber hinaus müssen die AGB beim Bestellprozess hier erst gar nicht bestätigt werden - ebenfalls so nicht zulässig.Darüber hinaus kann heise bei einem Testkauf weitere deutliche Anzeichen für Verschleier­ungs-Absichten der Betreiber zusammentragen. Nach Angabe von Adress­daten, der Telefon­nummer und zwingend einer Kontaktmöglich­keit per Whatsapp oder Telegram, erfolgt im nächsten Schritt die Eingabe der Kreditkarten­information. Auch hier gibt der Betreiber sich mit Logos von Visa, Mastercard und der britischen HSBC Bank einen recht offiziellen Anstrich. Dem Versprechen zur Abbuchung bei Lieferung folgt hier aber eine sofortige Belastung der Karte.Einmal bestellt, liefert der Fake-Shop dann auch eine Bestätigungs-Mail, die eine Über­prüfung des "Order Status" verspricht. Darüber hinaus wird eine Telefonnummer beworben, die sofort stutzig machen sollte. Mit seiner 800er-Vorwahl ist der Anschluss nicht in Großbritannien, sondern in Russland verortet, bei Anruf erfolgt eine englische Bandansage. Der angegebene Telegram-Kontakt existiert dagegen erst gar nicht.Auch eine Überprüfung des angegebenen Vertragspartners zeigt: Das britische Handelsre­gister listet keine entsprechende Firma. heise hat bei der zuständigen Online-Wache der Polizei Niedersachsen Anzeige erstattet, "playstation-sony.eu" bleibt aber bis zum jetzigen Zeitpunkt noch erreichbar - und wird unter anderem auch in Google-Suchergebnissen beworben.