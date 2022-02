Uncharted startet stark, ist der bisher viert-erfolgreichste Videospielfilm

Videospielverfilmungen sind zwar populär, die meisten davon erweisen sich in den Kinos als Kassengift, in der Kritik werden sie in der Regel verrissen. Bei der Umsetzung des PlayStation-Hits Uncharted ist das nicht anders, beim Publikum kommt das Action-Abenteuer aber bestens an.

Viertbester Start

"Indiana Jones für Arme" und "schlecht, aber immerhin keine Katastrophe": So lassen sich die meisten Meinungen der Filmkritiker zusammenfassen. Die ganz große Abneigung stellt das zwar nicht dar, so richtig anfreunden kann sich mit dem Film aber auch keiner. So kommt Uncharted auf der Seite Rotten Tomatoes auf eine Wertung von 40 Prozent, das bedeutet, dass nur so viele der Kritiken als insgesamt positiv zu bewerten sind.Doch wie so oft hat das Publikum eine ganz andere Meinung: Denn der "Audience Score", also der Nutzer-Durchschnitt, liegt bei 90 Prozent, ein überwiegender Teil der normalen Kinogänger hat den Film entsprechend genossen. Und das zeigt sich auch am Einspielergebnis: Denn wie Erik Davis, Managing Editor bei der Filmseite Fandango auf Twitter schreibt (via VGC ), hatte Uncharted das viertbeste Startwochenende, wenn man sich alle Videospielumsetzungen ansieht.Die erfolgreichste Spieleumsetzung war und ist Sonic The Hedgehog, der Film konnte an seinem ersten Wochenende rund 58 Millionen Dollar einspielen. Platz 2 geht an Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu mit einem Ergebnis von 54 Millionen Dollar. Tomb Raider kam (allerdings bereits 2001) auf 47 Millionen Dollar.Uncharted erreichte nun 44 Millionen Dollar und liegt somit an der vierten Position. Angry Birds befindet sich an der fünften Position mit einem Einspielergebnis von 38 Millionen Dollar. Sieht man sich die weltweiten Zahlen an, dann hat Uncharted sein Budget bereits eingespielt: Denn der Film hat 120 Millionen Dollar gekostet, weltweit aber bereits 139 Millionen Dollar eingenommen.