Call of Duty 2021: Eurogamer liefert Name und Setting des Shooters

Nach vielen Gerüchten, Spekulationen und vermeintlichen Leaks rund um den neuen Ableger der Call of Duty-Reihe , scheint die Seite Eurogamer nun Licht ins Dunkel zu bringen. Demnach könne Eurogamer sowohl den Namen als auch das Setting des Shooters bestätigen.

Kein fiktives WW2-Setting

Alle Infos über Hardware, Spiele und Zubehör

Alle News und Infos zur neuen Sony-Konsole

Vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass die Insider-Website Mo­dern­War­zone erfahren haben möchte, unter welchem Arbeitstitel der nächste Call of Duty-Ab­le­ger entwickelt wird. Die Rede war dabei von der Bezeichnung WWII: Vanguard, was die an­hal­ten­den Gerüchte um den Zweiten Weltkrieg (WWII oder WW2) als Schauplatz noch mehr befeuerte.Bereits Anfang Februar berichtete ModernWarzone voller Überzeugung, dass Call of Duty 2021 definitiv in der Spieleschmiede Sledgehammer Games entsteht. Das amerikanische Entwicklerstudio zeichnete sich schon 2017 für Call of Duty: WWII verantwortlich.Für viele Diskussionen sorgte auch der mutmaßliche Leak, dass Teile der Story in den 1950er Jahren angesiedelt sind. Dabei wurde spekuliert, dass WWII: Vanguard einem abgeänderten Verlauf des Zweiten Weltkriegs folgt, welcher von den historischen Fakten abweicht.Wie die renommierte Seite Eurogamer nun je­doch unter Berufung auf eigene, nicht näher genannte Quellen berichtet, sind diese Angaben nur zum Teil korrekt. Das neue Call of Duty wer­de keine alternative Timeline bedienen, son­dern ausschließlich im Zweiten Weltkrieg in sei­ner historisch akkuraten Variante spielen. Da­rü­ber hinaus soll es sich bei Call of Duty WW2: Van­guard nicht nur um einen internen Code­na­men, sondern bereits um die finale Be­zeich­nung für den kommenden Ableger handeln. Ent­wick­elt werde der Shooter in der Tat von Sledgehammer Games.Wie Eurogamer betont, konnte man in jedem der letzten fünf Jahre Call of Duty-Leaks ve­ri­fi­zie­ren und sich als vertrauenswürdige Quelle etablieren. Inwieweit Call of Duty WW2: Van­guard jedoch mit dem Battle Royale-Ableger Warzone verknüpft werden soll, ist bislang nicht bekannt.