PS5: Jade Raymond gründet neues Studio, erstes Spiel in Arbeit

Nach dem Ende der internen Entwicklerstudios bei Google Stadia , hat As­sas­sin's Creed-Produzentin Jade Raymond ein neues Studio namens Ha­ven Entertainment gegründet. Man werde eng mit Sony zu­sam­men­ar­bei­ten und eine brandneue PlayStation-IP soll bereits in Arbeit sein.

Kooperation mit Sony angekündigt

Alle News und Infos zur neuen Sony-Konsole

Die Kanadierin Jade Raymond hat in Montreal ein neues Entwicklerstudio namens Haven En­ter­tain­ment gegründet. Wie Raymonds Beitrag im PlayStation Blog zu entnehmen ist, in­ves­tiert Sony selbst sowohl in das Studio als auch das erste Projekt, welches bisher einzig als neue IP für die PlayStation umschrieben wird.Für die Videospiel-Produzentin ist das Sony-Projekt kein Neuland, denn früh in ihrer Karriere arbeitete sie bereits für das japanische Unternehmen. In der Gaming-Community machte sie sich vor allem während ihrer Zeit bei Ubisoft Montreal einen Namen, wo sie unter anderem für die Produktion des ersten Titels der Assassin‘s Creed-Reihe verantwortlich war.Zuletzt war Raymond als Leiterin der Abteilung Stadia Games and Services für Google tätig. Nachdem allerdings Anfang des Jahres alle eigenen Stadia-Studios geschlossen wurden und man bekannt gab, dass es keine eigenen Exklusivtitel für den Spiele-Streaming-Service mehr geben werde, verließ auch Raymond das Unternehmen.Die Produzentin führte aus, dass der Name Haven als klare Botschaft zu verstehen ist, soll das Projekt doch ein "sicherer Hafen" für Spieler und Entwickler gleichermaßen sein. Ray­mond betont, dass sie auch angesichts der gemachten Erfahrungen weiterhin die Vi­deo­spiel-In­dus­trie als ihr Zuhause ansieht.Im Blog-Beitrag äußerte sich die Kanadierin wie folgt: "Es ist an der Zeit, dass wir uns an einem Ort, an dem wir unseren Beruf ohne Hin­der­nis­se oder Einschränkungen ausüben können, wie­der auf SPIELE konzentrieren. Wir wollen Wel­ten erschaffen, in denen Spieler entkommen, Spaß haben, sich ausdrücken und eine Ge­mein­schaft finden können. Wir wollen unsere Lei­den­schaft in ein Projekt fließen lassen. Wir wol­len den Menschen etwas Wunderbares zum Er­le­ben bieten. Weil wir an die Kraft von Spielen glauben, das Leben der Menschen zu erfreuen. Und Sony tut das auch. Ihr Engagement für Spitzenleistungen ist unübertroffen. Deshalb könnte ich nicht glücklicher über ihren Rückhalt und ihre Unterstützung sein."Wie bereits angedeutet, arbeitet das Haven-Team laut Raymond bereits an einer neuen Spie­le-Marke für die PlayStation. Naheliegend ist, dass der Titel zunächst - und eventuell auch dauerhaft - exklusiv für die PlayStation-Konsolen erscheinen wird. Ungeachtet der In­ves­ti­tio­nen seitens Sony bleibt Haven Entertainment allerdings ein unabhängiges Studio.