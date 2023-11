The Last of Us 2: PS5-Remaster angekündigt, kein kostenloses Upgrade

Nachdem in der letzten Woche einige Leaks zu einem PS5-Remaster von The Last Of Us 2 aufgetaucht sind, hat das Entwicklerstudio Naughty Dog die überarbeitete Version des Spiels nun offiziell angekündigt. Es soll technische Verbesserungen sowie zusätzliche Inhalte geben.

Naughty Dog

Game mit DualSense-Support

Zusammenfassung PlayStation 5-Remaster von The Last Of Us 2 angekündigt.

Veröffentlichung am 19. Januar 2024, Vorbestellung möglich.

PS4-Käufer erhalten Upgrade für zehn Dollar.

Neuer Survival-Mode "No Return", Entwickler zeigen "Lost Levels".

Fidelity-Modus mit 4K, Performance-Modus mit 1440p.

Verbesserte Texturauflösung & Ladezeiten und DualSense-Support.

Die Neuauflage soll am 19. Januar 2024 für die PlayStation 5 veröffentlicht werden. Damit müssen sich Fans der Reihe nur noch zwei Monate lang gedulden. Das Spiel soll ab dem 5. Dezember vorbestellt werden können. Neben der Standard-Ausführung wird es eine W.L.F. Edition mit Steelbooks, mehreren Pins und Trading-Cards geben.Wer The Last of Us 2 bereits für die PlayStation 4 gekauft hat, muss erneut zahlen, um das Remaster auf der PS5 zocken zu können. Für das Upgrade werden jedoch nur zehn Dollar fällig, sodass der Titel nicht neu gekauft werden muss. Die Spielstände lassen sich von der Original-Version in das Remaster übertragen.Zu den zusätzlichen Inhalten zählt ein "No Return" genannter Survival-Mode. Hier treten die Spieler in immer neu generierten Kämpfen gegen Feinde an, wobei sich auch bislang nicht steuerbare Charaktere nutzen lassen. Im "Guitar Free Play"-Modus kann auf Ellis Gitarre gespielt werden, um weitere Instrumente freizuschalten. In den Lost Levels können Fans Einblicke in frühere Ideen der Entwickler erhalten.Während im Fidelity-Modus eine native 4K-Auflösung geboten werden soll, werden im Performance-Modus nur 1440p gerendert. Die Ausgabe kann allerdings auf 4K hochskaliert werden. Besitzer eines TVs mit VRR haben die Option, die Begrenzung der Framerate zu deaktivieren. Standardmäßig soll die Bildwiederholungsrate 60 FPS betragen.Neben der nativen Bildschirmauflösung wurden die Texturauflösung, die Schattenqualität sowie die Animation Sampling Rate erhöht. Den Spielern werden mehr Details über größere Entfernungen hinweg angezeigt. Fans können sich außerdem über schnellere Ladezeiten freuen. Die PS5-Version wird das haptische Feedback sowie die adaptiven Trigger der DualSense-Controller nutzen.