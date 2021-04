Microsoft Edge: Der Passwort-Manager des Browser wird verbessert

Microsofts Browser Edge feiert dank der Umstellung auf Chromium einen zweiten Frühling und ist mittlerweile nach Googles Chrome der zweitbe­liebteste Browser überhaupt. Die neue Popularität liegt auch daran, dass Microsoft konsequent an Edge arbeitet und diesen verbessert.

Die komplette Liste der neuen Features:

Es wurde die Möglichkeit zugefügt, mehrere Kennwörter gleichzeitig von edge:/settings/passwords auszuwählen und zu löschen.

Es wurde die Möglichkeit zugefügt, schnell zwischen zwei Tabs auf dem Mac über einen Tastaturbefehl zu wechseln. Beachtet, dass dies unter Windows bereits über die Registerkartenintegration von Edge in den Alt+Tab-Umschalter verfügbar ist.

Unter Linux wurde eine Seite mit Einstellungen für die Zertifikatsverwaltung hinzugefügt.

Es wurde eine Meldung hinzugefügt, die erklärt, dass vertikale Tabs nicht eingeklappt werden können, wenn Tabs im IE-Modus geöffnet sind.

