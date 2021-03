Microsoft Edge: PWAs sollen bald wie native Anwendungen aussehen

Nachdem Microsoft in der Vergangenheit immer mehr auf Progressive Web Apps (PWAs) gesetzt hat, sollen die Anwendungen bald stärker wie native Programme aussehen. Hierzu statten die Entwickler den Edge-Browser mit einem Feature zum Kontrollieren der Titelleiste aus.

Während die meisten nativen Apps heutzutage über angepasste Titelleisten verfügen, kommt bei den PWAs lediglich ein Standard-Design zum Vorschein. Derzeit haben die Entwickler noch keine Möglichkeit, die Titelleiste zu beeinflussen und nach eigenen Wünschen zu ge­stal­ten. Das hat zur Folge, dass die Web-Anwendungen in vielen Fällen sehr eintönig wirken.Das möchten die Redmonder zukünftig ver­hin­dern. Die Entwickler der PWAs sollen die Option bekommen, die Titelleiste ihrer Software an­zu­pas­sen. So lassen sich die Schaltflächen zum Mi­ni­mie­ren, Maximieren und Schließen eines Fen­sters in ein Navigations-Menü einbauen.Wie Techtsp schreibt, möchte Microsoft hierzu ein neues Feature mit dem Namen "Window Controls Overlay" in den Edge-Browser in­te­grie­ren. Das Ziel des Projekts besteht darin, dass sich Progressive Web Apps in Zukunft nicht mehr von nativen Programmen unterscheiden lassen.Wie die "Window Controls Overlay"-Funktion später genutzt wird, hängt von den Entwicklern der jeweiligen PWAs ab. Wann das Edge-Update mit dem Feature veröffentlicht wird, ist noch unklar. In den Flag-Einstellungen des Browsers lässt sich jedoch schon eine entsprechende Option finden, sodass Entwickler bereits damit beginnen können, ihre Software anzupassen.