Microsoft Edge: Browser mit neuem Performance-Modus ausgestattet

Microsoft hat eine neue Version des Edge-Browsers bereitgestellt. Mit der aktuellen Canary-Version haben die Entwickler einen neuen Performance-Modus in das Programm eingebaut. Damit soll der Browser vor allem auf leistungsschwachen Geräten deutlich flüssiger ausgeführt werden.

Modus reduziert den Ressourcenverbrauch

Microsoft Edge: Browser auf Chromium-Basis

Wie WinCentral schreibt, kann der Performance-Modus in den Einstellungen des Browsers gesteuert werden. Da es sich um einen kontrollierten Rollout handelt, kommt die Option mög­li­cher­wei­se noch nicht bei allen Nutzern der aktuellen Canary-Version zum Vorschein. Sollte die Einstellung nicht angezeigt werden, muss das Feature über den Start-Parameter "-enable-features=msPerformanceModeToggle" aktiviert werden. Der Beschreibung zufolge soll der Performance-Modus dabei helfen, die Geschwindigkeit und Reaktionszeit zu optimieren.Außerdem sollen der Speicherverbrauch und die Beanspruchung von CPU-Zeit reduziert werden. Der Performance-Modus sorgt dafür, dass sich die Akkulaufzeit eines Notebooks verlängert. Sobald die Option aktiviert ist, kann der Nutzer nicht mehr einstellen, nach welcher Zeit nicht mehr verwendete Browser-Tabs in den Ru­he­mo­dus versetzt werden.Neben dem Performance-Modus enthält die neueste Edge-Version ein Feature, mit dem Tastatur- und Stifteingaben in eine geöffnete PDF-Datei eingefügt werden können.Die Neuerungen lassen sich im aktuellen Canary-Build 91.0.589.0 des Edge-Browsers finden. Bei den Canary-Versionen handelt es sich um experimentelle Builds, in denen Änderungen vor der Integration in eine finale Version getestet werden. Sollten keine Probleme auftreten, dürfte Microsoft die neuen Features demnächst auch in einen stabilen Build einbauen.