Game Pass: Microsoft bringt jetzt viele Xbox-Klassiker in die xCloud

Microsoft baut die Abwärtskompatibilität seiner Konsolen und Services weiter aus. Ab sofort stehen mehr als 15 Xbox-Klassiker im Game Pass Ultimate bereit, die über den eigenen Spiele-Streaming-Dienst xCloud auf Google Android-Geräte gestreamt werden können.

Die "neuen" Retro-Spiele im Xbox Game Pass inkl. Cloud Gaming

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Double Dragon Neon

Fable II

Fallout: New Vegas

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Judgment

Jetpac Refuelled (unterstützt Touch Control)

Kameo

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Viva Piñata (unterstützt Touch Control)

Viva Piñata: Chaos im Paradies (unterstützt Touch Control)

Mehr als 100 Spiele in der großen Flatrate

, womit Microsoft einmal mehr Nostalgiker und Retro-Fans anspricht, die bereits in Zeiten der originalen Xbox und der Xbox 360 Teil der Community waren. In einem ersten Schritt bringen die Redmonder 16 Spiele in die so genannte xCloud, die für alle Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate zum Strea­men zur Verfügung stehen. Die drei Titel Jetpac Refuelled, Viva Piñata und Viva Piñata: CiP unterstützen dabei als einzige die so genannten Touch Controls. Alle weiteren Klassiker sind auf einen am Smartphone angeschlossenen Xbox-Controller angewiesen.Zu den bekanntesten Spielen, die jetzt auch auf mobilen Geräten mit Google Android-Betriebssystem zur Verfügung stehen, gehören Bestseller wie The Elder Scrolls 3 und 4 (Morrowind und Oblivion) sowie Fable 2 und drei Teile der Gears of War-Reihe. Ebenso sind jeweils zwei Spiele der Banjo-Kazooie- und Perfect Dark-Serie vertreten. Derzeit kann der hauseigene Streaming-Dienst Microsoft xCloud ausschließlich über den Game Pass Ultimate und nur auf Android-Devices verwendet werden. Im Laufe des Jahres werden jedoch ent­spre­chen­de Umsetzungen für Windows-PCs, Macs und Apple iOS-Geräte erwartet.Neben dem Cloud Gaming (Beta) beinhaltet der Xbox Game Pass Ultimate für monatlich 12,99 Euro den Zugriff auf über 100 Spiele für Xbox-Konsolen und den PC sowie Xbox Live Gold für Multiplayer-Sitzungen und ein integriertes EA Play-Abo. Microsofts Gaming-Flatrate kann im ersten Monat für einen Euro ausprobiert werden. Für das Streaming selbst benötigt ihr zusätzlich die Game Pass-App für Android