Xbox Game Pass: Sorgt Microsoft für den Battlefield 6-Hammer?

Neuen Berichten zufolge soll sich Microsoft die Rechte an einem kom­menden AAA-Shooter für den Xbox Game Pass gesichert haben. Insider sprechen davon, dass die Redmonder ein Auge auf Battlefield 6 werfen, das direkt zu Release als Teil der Spiele-Flatrate starten soll.

Alles spricht für Battlefield 6 als neuen Game Pass-Hit

Microsoft und Sony arbeiten weiterhin mit (finanziellem) Hochdruck daran, Third-Party-Studios davon zu überzeugen, ihre Titel vorab zeitweilig konsolenexklusiv für die Xbox Series X oder PlayStation 5 anzubieten. So geschehen erst jetzt mit den beiden Spielen Outriders (Game Pass) und Oddworld: Soulstorm (PS Plus). Im XboxEra-Podcast spricht der Bran­chen­ken­ner Nick Baker nun über den nächsten Streich, der in Redmond seit geraumer Zeit geplant sein soll. Demnach will sich Microsoft in der Herbst- und Winter-Saison abseits von Halo: Infinite einen AAA-Shooter für den eigenen Xbox Game Pass sichern.Obwohl Baker (aka Shpeshal Ed) den Titel nicht offiziell bestätigen kann, spricht alles für die Aufnahme von Battlefield 6. Bisher treffen die Kriterien eines Third-Party-Titels in AAA-Manier und die Wahl eines First-Person-Shooters nur auf zwei namhafte Spiele zu, die in diesem Jahr ihren Weg in den Markt finden sollen - Call of Duty (2021) und Battlefield 6. Da Activision einen exklusiven Deal mit Sony und dem PlayStation-Netzwerk eingegangen sein dürfte, käme in diesem Fall nur Electronic Arts (EA) als potenzieller Partner in Frage. Dem­nach könnte Battlefield 6 bereits direkt zum Release im Herbst 2021 über das Xbox Game Pass-Abo erhältlich sein.Nach der Aufnahme von Outriders und der Übernahme der Bethesda-Mutter ZeniMax wäre der Battlefield 6-Deal zwischen Microsoft und EA der nächste große Coup, um die hauseigene Gaming-Flatrate erneut zu stärken. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Redmonder Xbox-Spielern den Weg in den Game Pass aufzwingen wollen. Von daher sollte der nächste Battlefield-Titel auch abseits davon im Microsoft Store und über viele Kanäle auf dem Win­dows-PC erhältlich sein (z.B. Steam, Origin, etc.). Dennoch dürfte man den Kun­den­stamm deutlich erweitern können. Mittlerweile nähert sich der Game Pass der Marke von 20 Mil­lio­nen aktiven Nutzern.