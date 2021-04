Xbox Series X: Mini-Kühlschrank geht bald in die Serienproduktion

Da die Xbox Series X nach ihrem Release oft mit einem Kühlschrank ver­gli­chen wurde, hat Microsoft im Oktober einen echten Kühlschrank im Xbox-Design gebaut. Nun soll eine Mini-Version der sogenannten Xbox Series X Fridge in der Serienproduktion hergestellt werden.

Kühlschrank für Gamer: So sieht die Xbox Series X Fridge aus

Erstes Modell soll an Skittles gehen

Die Social-Media-Plattform Twitter hat kürzlich eine Art Wettbewerb veranstaltet, bei dem die Nutzer in mehreren Runden entscheiden konnten, welche von zwei Marken die bessere Marke sei. Im Finale standen Xbox und Skittles zur Auswahl. Microsoft hatte seinen Fans vor der Abstimmung versprochen, dass die Xbox Series X Mini Fridge in Serie produziert wird und käuflich erworben werden kann, wenn Xbox mehr Stimmen als Skittles erhält.Das Versprechen scheint bei einigen Nutzern gut angekommen zu sein. Xbox konnte sich 50,5 Prozent der Stimmen sichern und Skittles damit knapp schlagen. Twitter hat der Gaming-Plattform den "Best Brand"-Titel verliehen.Nur wenige Minuten nach dem Ende der Um­fra­ge hat sich Aaron Greenberg von Microsoft bei den Twitter-Nutzern, die abgestimmt haben, bedankt . Er betont, dass die Redmonder ihr Versprechen einhalten werden und zahlreiche Exemplare der Mini-Kühlschränke herstellen werden. Das erste Modell wird mit Spielen gefüllt und an das Team von Skittles ausgeliefert.Der YouTuber "Stallion83" hat bereits vor einigen Wochen ein Exemplar des Miniatur-Kühl­schranks bekommen. In einem Unboxing-Video zeigt er, wie das Gerät aussieht. Bisher ist allerdings noch unklar, zu welchem Preis die Xbox Series X Mini Fridge erhältlich sein wird und welche Stückzahlen die Redmonder produzieren möchten. Außerdem bleibt offen, wann die ersten Serien-Modelle des Kühlschranks das Licht der Welt erblicken. Weitere Details hierzu dürfte Microsoft vermutlich in den kommenden Wochen oder Monaten bekanntgeben.