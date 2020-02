Apple Arcade - Werbevideo zeigt neue Welten zum Spielen

Apple hat ein aufwendig produziertes Werbevideo für Apple Arcade freigegeben und zeigt darin, wie flexibel es sich mit der neuen Gaming-Plattform spielen lässt, ganz egal, ob man gerade zuhause oder unterwegs ist.Für einen monatlichen Preis von 4,99 Euro erhalten Nutzer bei Apple Arcade Zugriff auf mehr als 100 neue Titel, die sich komplett werbefrei und ohne zusätzliche In-App-Einkäufe spielen lassen. Im Video sind unter anderem Ausschnitte aus Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, Skate City und Little Orpheus zu sehen.Gespielt werden darf auf nahezu jedem Apple-Gerät, also etwa auf iPhones , iPads oder dem Apple TV. Derzeit wirbt Apple auch auf apple.com kräftig für den Spieledienst und hat die Startseite mit kurzen Animationen geschmückt, in denen etwa Sonic um das MacBook Pro rast oder Pac-Man das Kleingedruckte frisst. Zu beachten ist, dass die witzige Idee bislang nur auf der amerikanischen Seite umgesetzt wurde.