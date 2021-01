Apple TV+ verlängert kostenloses Abonnement bis Juli 2021

Apple verlängert noch einmal die kostenlose Apple TV+-Testversion, die Kunden seit 2019 zum Beispiel mit einem neuen iPhone dazu erhielten. Es ist die zweite Verlängerung der Art, sodass die ersten Nutzer nun von bis zu sechs Monaten Apple TV+ zusätzlich profitieren können.

Nutzer werden benachrichtigt

Gutschriften sollen auch kommen

Denn Apple verlängert jetzt die auslaufenden AppleTV+ Abos nicht wie im Herbst angekündigt bis Februar 2021, sondern bis Juli 2021. Das berichtet das Online-Magazin 9to5mac . Als Apple seinen Video-on-Demand-Streaming-Dienst startete, erhielten Jeder ein Jahr lang Zugriff auf eine kostenlose TV+-Testversionen, wenn sie ein iPhone, ein iPad, einen Mac oder ein Apple TV kauften. Der kostenlose Zugang sollte eigentlich am 1. November 2020 auslaufen, doch Apple verlängerte ihn bis Februar 2021.Heute gibt der Tech-Gigant einigen seiner TV+-Kunden noch einmal ein paar Monate kostenlosen Zugang. Benutzer mit Abonnements, die zwischen Februar und Juni auslaufen sollten, können weiterhin bis Juli 2021 kostenlos auf TV+ Shows und Filme zugreifen, vorausgesetzt, sie haben ihr Abonnement nicht gekündigt. Diejenigen, die für die Verlängerung in Frage kommen, werden in den nächsten Wochen eine Benachrichtigung per E-Mail erhalten.Laut 9to5mac bekommen bestehende TV+-Abonnenten mit einem regulären monatlichen Abo außerdem von Februar bis Juni ein Guthaben von 4,99 US-Dollar gutgeschrieben - das wird auch für diejenigen gelten, die ein Apple One Bundle-Abonnement haben. Nun steht zwar nicht unbedingt die Frage im Raum, was Apple damit bezweckt - das dürfte ziemlich klar sein, man will die Abozahlen hoch halten und keine Nutzer verlieren. Warum der Konzern jedoch auf potenzielle Einnahmen verzichtet ist eher eine Frage.Schon bei der ersten Verlängerung kam das Gerücht auf, das Apple die kostenlosen Abos verlängert, da durch die Pandemie weniger Neuproduktionen abgeschlossen wurden und es einfach zu wenige Inhalte gibt. Entsprechend sollten die Abonnenten gehalten werden, indem sie kostenlos dabei bleiben können.