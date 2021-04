Apple TV 4K: tvOS-Beta zeigt erstes Bild der "neuen" Fernbedienung

Die kürzlich aufgetauchten Gerüchte rund um ein neues Apple TV-Modell mit verbesserter Fernbedienung lösen sich in Luft auf, nachdem die ak­tu­elle tvOS 14.5 Beta erste Bilder zur "neuen" Siri Remote liefert. Hinter dem Codenamen B519 scheint sich ein alter Bekannter zu verstecken.

Eine bekannte Siri-Remote-Alternative für den Apple TV (4K)

Während die Apple-Community seit Monaten über die neue Set-Top-Box spekuliert, hielten sich handfeste Leaks zum möglichen Apple TV 4K (2021) in Grenzen. Erst in dieser Woche wurde die Gerüchteküche in Folge neuer Informationen zur Siri Remote angeheizt, die sich deutlich von der aktuellen, oft kritisierten Touch-Fernbedienung unterscheiden sollte. Jetzt sind die Kollegen von 9to5Mac innerhalb der tvOS 14.5 Beta 6 auf ein erstes Bild gestoßen, das die vermeintlich neue Fernbedienung zeigen soll. Darauf folgt jedoch die Ernüchterung.Allem Anschein nach verbirgt sich hinter dem Codenamen B519 keine gänzlich neue Siri Remote, sondern eine alternative Fernbedienung des Herstellers Universal Electronics, die bereits im November 2020 vorgestellt wurde. Vorrangig ist diese für US-amerikanische Kabel-, Satellit- und IPTV-Betreiber und ihre Kunden gedacht, die Live-TV-Dienste so ge­nann­ter "Multichannel Video Program Distributors" (MVPD) nutzen. Darauf deutet auch der de­di­zier­te Guide-Button hin, der zu einem elektronischen Programmführer (EPG) führen soll.Das Design der Siri-Remote-Alternative von Universal Electronics orientiert sich an dem älterer Apple TV-Fernbedienungen, die ebenfalls über einen Steuerungsring samt zentralem Button verfügen. In diesem Look ist das Modell zudem mit Amazons Alexa-Sprach­fern­be­die­nung vergleichbar, die derzeit in einer dritten Generation aufgelegt und ab Mitte April in Deutschland ausgeliefert wird. Da die Gerüchte rund um ein neues Apple TV 4K-Modell in den letzten Tagen hauptsächlich auf denen einer neuen Siri Remote beruhten, ist unklar, ob Apple seine Set-Top-Box zeitnah aktualisiert.