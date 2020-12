Google: Apple TV ab 2021 auf Chromecast und Android TV verfügbar

Anfang 2021 wird Apples TV-App auch auf Googles neuem Chromecast mit Google TV verfügbar sein. In Zukunft soll Apple TV auch auf Geräten mit Android TV bereitgestellt werden.

Gestern hat Google mitgeteilt , dass der eigene HDMI-Puck Chromecast im kommenden Jahr auch Apple TV unterstützen wird. Damit erhalten Chromecast-Nutzer Zugriff auf den Streaming-Dienst Apple TV+, auf Filme und Serien aus dem iTunes Store sowie auf bei Apple abonnierte TV-Kanäle anderer Anbieter. Wie das Unternehmen anmerkt, wird Chromecast mit der Integration von Apples TV-App "eines der wenigen Streaming-Geräte" mit Zugang zu allen großen Streaming-Diensten sein.Google plant, alle Inhalte von Apple TV+ in die neue, auf Android TV aufbauende Chrome­cast-Bedienoberfläche Google TV zu integrieren. Bei der Suche nach Filmen und Serien sollen somit zukünftig auch Titel des Apple-Streaming-Dienstes berücksichtigt werden. Von Apple selbst produzierte Werke sollen zudem in den auf Sehgewohnheiten und Präferenzen ba­sier­en­den Empfehlungen für den jeweiligen Nutzer erscheinen. Außerdem können Apple TV+-In­hal­te der zentralen "Watchlist" hinzugefügt werden.Nach der Integration in Google TV plant das US-Unternehmen die Unterstützung von Apple TV auch auf Android TV-Geräten. Im Gegensatz zu neueren Smart-TVs und Amazons Fire Stick, war die Apple TV-App auf Android-Smartphones und -Tablets bislang nicht verfügbar. Die For­mu­lier­ung "in der Zukunft" lässt dabei al­ler­dings noch viel Raum für Spekulationen, wann genau die Umsetzung für Android TV geplant ist.Nachdem seit kurzem Apple Music auf Googles Smart-Home-Hardware nutzbar ist und Apple jüngst den Google-Codec VP9 für das Ab­spiel­en von 4K-YouTube-Inhalten in seine Betriebssysteme integriert hat, scheint dies der nächs­te Schritt hin zu einer langfristigen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen zu sein.