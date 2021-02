Apple TV: YouTube sperrt App-Zugriff für ältere Modelle ab März

Besitzer älterer Apple TV-Geräte müssen sich bald von der vor­in­stal­lier­ten YouTube-App verabschieden. Ersten Meldungen zufolge soll diese ab Anfang März nicht weiter zur Verfügung stehen. Für die Wiedergabe von YouTube-Video muss der Umweg via AirPlay genommen werden.

Bestimmung der Apple TV-Generation und Upgrade-Gerüchte

Netflix, Prime Video & Co. an einem Ort

Wie die Kollegen von 9to5Mac berichten, erhalten erste Nutzer älterer Apple TV-Modelle in den USA den Hinweis angezeigt, dass YouTube seinen App-Support für die dritten Generation der Set-Top-Box in den nächsten Wochen gänzlich einstellen wird. Die seit 2010 (2. Gen.) respektive 2012 (3. Gen.) verkauften Geräte können YouTube-Videos ab diesem Zeitpunkt nur noch in Verbindung mit einem iPhone, iPad oder Mac abspielen, die via AirPlay mit dem Apple TV verbunden sind.Die aktuellen Modelle der Baureihen Apple TV 4K (5. Generation) und Apple TV HD (4. Ge­ne­ra­tion) sind von der Abschaltung nicht betroffen. Sie beziehen die YouTube-App über den App Store unter dem auf iOS basierenden Betriebssystem tvOS. Für alle Nutzer, die nicht wissen, wie sie die Generation ihres Modells bestimmen, hat Apple eine passende Support-Web­sei­te geschaltet. Grundlegend kann jedoch bereits anhand der Apple Remote (Fernbedienung) aus Aluminium erkannt werden, dass es sich um eine der betroffenen Apple TVs handelt.Wer mit dem Gedanken spielt, auf eine neue Streaming-Box des US-amerikanischen Herstellers umzusteigen, dürfte es aktuell schwer haben. Die in den Jahren 2015 (HD) und 2017 (4K) eingeführten Apple TV-Modelle verfügen lediglich über die älteren Apple A8- respektive A10X Fusion-Chips. Zwar wird in der Gerüchteküche bereits über einen Nachfolger spekuliert, handfeste Informationen zu diesem liegen jedoch noch nicht vor. Ein schnellerer Prozessor, Wi-Fi 6 und HDMI 2.1 könnten für viele allerdings Grund genug sein, um den Kauf eventuell zu verschieben oder vorab zu einer günstigeren Alternative zu greifen.