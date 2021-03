Berühmter MGM-Löwe ist jetzt eine 3D-Computeranimation

Um den Löwen von Metro-Goldwyn-Mayer, der US-amerikanischen Filmproduktions- und Filmverleihgesellschaft, gab es schon den einen oder anderen Skandal. Jetzt wurde der berühmte tierische Begleiter abgelöst - und zwar durch eine Computeranimation.

MGM Löwe 2021

Die Entstehung von "Leo"

MGM

2021 ist das Jahr, in dem die Filmstudios von MGM den Schritt gewagt haben, über den schon lang diskutiert wurde - den die Verantwortlichen dann aber immer wieder hinaus­gezögert haben: Ihr Löwe Leo, das Maskottchen, das vor jedem Kinohit brüllte, ist nun in Rente gegangen. Über die Jahre gab es immer wieder neue Löwen, insgesamt sollen es acht verschiedene Tiere gewesen sein, und eine Vielzahl an neuen Aufnahmen und Überar­beit­ungen. Doch jetzt ist Schluss für eine echten brüllenden Löwen, MGM hat sein Leo durch eine CGI ersetzt.Diese ist natürlich lebensecht und ersetzt ab sofort den real gefilmten Löwenkopf im Logo von MGM. MGM hat das neue Logo nun auf Youtube präsentiert. Beauftragt für die Animation wurden die Baked Studios , die in letzter Zeit vor allem durch die Animationen in "Jumanji - The Next Level" und in "Moonbase 8" bekannt geworden sind.Es entstand eine 3D-Computergrafik und auch die restlichen Elemente des MGM-Logos wurden gleich leicht mit überarbeitet.Der Löwe hat auch einen Namen, nämlich Leo. Er wurde ursprünglich im Jahr 1921 als Markenzeichen von der Samuel Goldwyns Goldwyn Picture Corporation eingeführt. Die Geschichte hinter dem Intro mit dem Löwen ist dabei ganz spannend - es entwickelte sich über die Jahre nicht nur zum Markenzeichen, sondern auch zu einem hervorragenden PR-Trick. Bei seiner Einführung war der Löwe noch so stumm wie die Filme, die im Anschluss liefen. Doch ab dem Jahr 1928 änderte sich das.Obwohl es immer noch Stummfilme waren, spielte MGM das Brüllen des Löwen über Phonographen in den Kinoräumen ab, was zu viel Erstaunen und erschreckten Kinobesuchern führte.