MGM-Übernahme durch Amazon im Visier der Wettbewerbshüter

Die FTC hat Berichten zufolge eine Untersuchung der MGM-Übernahme durch Amazon eingeleitet. Das Ganze bekommt zudem noch ein besonderes "Geschmäckle", da Amazon vor Kurzem die neue FTC-Chefin und ihr Vorgehen öffentlich angegriffen hat.

Die Federal Trade Commission hat eine Untersuchung zu Amazons Übernahme von MGM eingeleitet. Das berichtet das Online-Magazin The Information (Paywall). Bisher gibt es dazu weder von der FTC noch von Amazon eine Stellungnahme. The Information beschreibt die Ermittlungen der FTC dabei als eine "tiefgehende Untersuchung des Deals", was bedeuten könnte, dass sie sich nicht nur über viele Monate hinziehen wird, sondern auch verschiedene Aspekte der Übernahme auf den Prüfstand stellt.Mitte Mai wurde bestätigt, dass Amazon das traditionsreiche Filmstudio Metro Goldwyn Mayer - kurz MGM - kaufen wird. MGM besitzt unter anderem das "James Bond"-Franchise, sowie über 4.000 Kinofilmen und rund 17.000 Stunden TV-Serien. Dazu gehören die Rechte an Publikumsmagneten wie "Rocky", "Der Hobbit", "The Handmaid's Tale" und "Vikings". Allesamt sind diese Rechte äußerst attraktiv für den Streaminganbieter Amazon.The Information hat die Details zu der Untersuchung von mehreren Personen unabhängig voneinander bestätigt bekommen. Die FTC konzentriert sich auf jetzt erst einmal auf die größeren Auswirkungen des Deals auf Amazons Marktmacht, heißt es. Die Untersuchung soll demnach auch überprüfen, ob der Deal Amazons Fähigkeit, eine breite Palette von Waren und Dienstleistungen anzubieten, unrechtmäßig steigert und nicht nur auf die Produktion und den Vertrieb von Inhalten beschränkt ist.Die Untersuchung ist aber auch ein klares Signal der Biden-Administration, das man verstärkt kartellrechtlichen Prüfung durchführen wird und die Verbraucherrechte damit stärken will. Dass es eine Untersuchung durch die FTC geben wird, hatte man erwartet. Denn die neue FTC-Chefin Lina Khan ist eine angesehene Kartellrechtsanwältin - und eine große Amazon-Kritikerin. Amazon hatte Khan daher schon vor Kurzem öffentlich kritisiert und ihr vorgeworfen, nicht objektiv genug zu sein.