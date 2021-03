Corona-Warn-App: Kontakt-Tagebuch nun mit Zeiterfassung und Notizen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat ein weiteres Update für die Corona-Warn-App herausgegeben. iOS-Nutzer können ab sofort in dem Kontakt-Tagebuch auch genaue Begegnungszeiten für Kontakte und eigene Notizen hinterlegen.

Verbreitung besser eindämmen

Update-Änderungen Corona-Warn-App Version 1.14.3





Erweiterungen des Kontakt-Tagebuchs

Sie können nun ohne die App zu öffnen direkt auf das Kontakt-Tagebuch zugreifen, indem Sie etwa 2 Sekunden lang auf das Icon der App und dann auf "Tagebuch-Eintrag für heute hinzufügen" tippen

Zu jedem Eintrag im Kontakt-Tagebuch können Sie nun Notizen und zusätzliche Informationen zu einer Begegnung erfassen

Sie sehen nun, ob Ihr Risiko aufgrund einer oder mehrerer Begegnungen mit erhöhtem Risiko oder aufgrund mehrerer Begegnungen mit niedrigem Risiko erhöht ist Dieses Update bietet Ihnen neben Fehlerbehebungen folgende neue Funktionen:

Dazu lassen sich auch gleich weitere Parameter anwählen, zum Beispiel ob die Begegnung mit oder ohne Maske, im Freiem oder Drinnen stattgefunden hat. Mit all diesen Informationen wird es für den App-Nutzer selbst auch einfacher einzuschätzen, wann und warum man sich vielleicht einem höheren Risiko ausgesetzt sah. Mit dem Update auf Version 1.14.3 lässt die Corona-Warn-App jetzt zudem einen Einblick darauf zu, ob sich das persönliche Risiko aufgrund einer oder mehrerer Begegnungen mit erhöhtem Risiko oder aufgrund mehrerer Begegnungen mit niedrigem Risiko erhöht hat. Es wird nun damit also ein wenig deutlicher angezeigt, wie die Risikoberechnung zustande kommt.Die Hoffnung der Entwickler ist es, dass sich so auch die Verbreitungswege besser aufzeigen lassen. Zudem macht es bei einem positiven Corona-Test die Nachverfolgung der Kontakte einfacher. In dem Kontakt-Tagebuch der App steht nun auch Platz für persönliche Notizen zur Verfügung. Sowohl bei Orten als auch bei Personen, können Nutzer damit zum Beispiel die Umstände der Begegnung notieren, die sich auf das Infektionsrisiko auswirken können. Als Beispiele nennen die Entwickler solche Hinweise wie "saßen nah beieinander", "haben gesungen", "wenig Platz".Weitere Details zu den Änderungen und den technischen Hintergründen erfährt man im App-Blog , in dem die Entwickler regelmäßig Neuerungen posten.