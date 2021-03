Starke Nachfrage wegen Corona: Microsoft soll neue Webcam planen

Microsoft hat sich nach Jahren der Inaktivität in diesem Markt offenbar in Folge der Coronavirus-Pandemie entschlossen, wieder eine eigene Webcam auf den Markt zu bringen. Diese soll wohl im Zuge der Vorstellung der neuen Surface Laptop 4-Serie präsentiert werden.

Microsoft hat 15 Jahre Erfahrung mit Webcams

Wie Brad Sams bei Petri.com berichtet, will Microsoft im Frühjahr nicht nur neue Surface Laptops sondern auch einige neue Peripheriegeräte auf den Markt bringen. Dazu gehört unter anderem auch eine neue Webcam, mit der man wohl auf die enorm gestiegene Nachfrage für derartige Produkte reagiert, die in Zeiten von Heimarbeit und häufigen Videokonferenzen teils zu Wucherpreisen verkauft werden.Sams spricht unter anderem davon, dass die neue Microsoft Webcam, deren Name noch nicht konkret bekannt ist, mit einem Privatsphäre-Cover ausgerüstet sein soll. Außerdem soll das Gerät unter anderem Unterstützung für High-Dynamic-Range Video (HDR) mitbringen. Allerdings wird es wohl keine technischen Wunder zu erleben geben, denn 4K-Unterstützung bringt die neue Microsoft-Webcam wohl nicht mit.Vermutlich wird man sich also höchstens im 1080p-Bereich bewegen, vielleicht auch, um die Kosten der neuen Webcam von Microsoft im Rahmen zu halten. Erste Hinweise auf neue Webcam-Hardware von Microsoft gab es schon vor rund zwei Jahren. Damals war erstmals von einem Projekt namens "Bari" die Rede, doch angeblich hat sich an den ursprünglichen Plänen bis heute einiges geändert - auch wenn der Bericht nicht auf Details eingeht.Microsoft verkauft schon seit rund 15 Jahren eigene Webcams, nachdem man bereits 2006 das erste Modell auf den Markt brachte. Die sogenannten Microsoft LifeCams sind seitdem in diversen Varianten erschienen, es gab aber auch schon seit einigen Jahren keine neuen Varianten. Dennoch sind die Produkte auch weiterhin relativ breit im Handel erhältlich.