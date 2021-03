Stiftung Warentest Antivirus: Microsoft Defender auf dem letzten Platz

In der März-Ausgabe der Stiftung Warentest geht es unter anderem um Antivirensoftware. Dabei hat sich nun wieder einiges getan - Microsoft landet mit dem Defender auf dem letzten Rang der getesteten Pro­gramme - schneidet aber immer noch insgesamt mit "Gut" ab.

Die Stiftung Warentest aktualisiert regelmäßig die Empfehlungen und Vergleichstests für Antivirensoftware, wir uns hatten schon des Öfteren mit den Ergebnissen auseinandergesetzt. Im neuesten Vergleich wurden nun 19 Programme für Windows und neun Anwendungen für den Mac verglichen.Dabei kam nun heraus, dass es bei über einem Drittel der Windows-Anwendungen gravierende Mängel bei der Datenschutzerklärung gibt. Das führt entsprechend zu Abzügen bei der Bewertung, dennoch gibt es bei Stiftung Warentest nicht ein Programm, welches schlechter als mit einer Gesamtnote 2,5 abschneidet.Bei Windows liegt nun ausgerechnet die Microsoft-hauseigene Lösung, der Defender, auf dem letzten Platz. Er hat nicht nur Mängel bei der Datenschutzerklärung, sondern bekommt auch bei der Bewertung der Schutz-Eigenschaft die schlechteste Note, zumindest im Vergleich aller Windows-Antivirenprogramme. Eine genaue Erklärung dazu bleiben die Warentester zwar schuldig, es geht dabei aber vermutlich um den fehlenden Schutz vor Phishing, der nicht im Defender eingebaut ist.Grundlegend kommen die Tester aber zu einem milden Urteil. Alle getesteten Anwendungen schützen demnach gut bis sehr gut und sind auch in der Handhabung und in der Rechnerbelastung entsprechend top bewertet. Sieger im Vergleichstest sind 2021 gleich mehrere Programme mit der Gesamtnote 1,5. Dazu gehören Bitdefender Internet Security, F-Secure Safe, Kaspersky Internet Security und Security Cloud Free, sowie Norton 360 Deluxe und Trend Micro Internet Security. Kaspersky Security Cloud Free ist dabei kostenlos, die anderen Programme kosten zwischen 25 und 40 Euro im Jahr.Bitdefender (Antivirus) hat auch beim Mac die Nase vorn, allerdings handelt es sich bei der getesteten Version für macOS um ein Bezahl-Programm für 20 Euro im Jahr. Den ganzen Test gibt es online bei Test.de (Paywall) und in der Printausgabe 03/2021.