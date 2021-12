Bitdefender Antivirus Free Edition wird zum Ende des Jahres eingestellt

Bitdefender Free, die kostenlose Sicherheitslösung von Bitdefender, wird am 31. Dezember 2021 eingestellt. Laut dem Unternehmen betrifft das die Windows-Version. Nutzer bekommen jetzt ein Upgrade-Angebot und noch bis Mitte kommenden Jahres Support.

"Wie steht es um Bitdefender Antivirus Free Edition? Im Zuge der Ausrichtung unserer Produktentwicklung auf plattformübergreifenden Schutz wird Bitdefender Antivirus Free Edition for Windows im Dezember eingestellt.



Bitdefender schätzt seine Kunden und Nutzer, darum werden wir alle Nutzer von Bitdefender Antivirus Free per E-Mail kontaktieren und Ihnen ein Sonderangebot für Bitdefender Total Security unterbreiten."

Bitdefender Antivirus Plus: Testversion

Das Ende kommt plötzlich: Bitdefender Free wird zum 31. Dezember 2021 aufgegeben. Die Downloads für die kostenlose Antiviren-Lösung wurden bereits von der Bitdefender-Website entfernt. Stattdessen werden dort nun die kommerziellen Produkte des Unternehmens beworben (via GHacks ).Über Nutzerzahlen ist wenig bekannt, doch eines ist klar: Als kostenlose Lösung gehört Bitdefender Free zu den beliebteren Windows-Tools, auch wenn Windows selbst mit dem Defender schon eine eigene, kostenlose Virenüberwachung mit an Bord hat. Was Bitdefender nun genau bewegt hat, die kostenlose Antiviren-Lösung einzustellen? Auf der Webseite informiert das Unternehmen nun wie folgt:Bitdefender Free ist auch für Android-Geräte verfügbar. Die Android-Version scheint allerdings nicht wie die Windows-Version ausgemustert zu werden. Im Bitdefender Community-Forum findet man noch weitere Erklärungen zur Einstellung.Da heißt es, dass das Free Antivirus-Produkt nicht mehr den hohen Standards des Unternehmens entspricht. "Wir überprüfen ständig unser Produktportfolio, um sicherzustellen, dass die Technologien, die wir in diesen Produkten bündeln, ausreichend sind, um den Benutzer unter allen Umständen zu schützen. Leider entspricht unser kostenloses Antivirus-Produkt nicht mehr unseren hohen Standards und wird ab 31. Dezember nicht mehr angeboten. Wir werden unseren Bitdefender Free Edition-Benutzern bis zum 30. Juni 2022 weiterhin technischen Support bieten."