Windows 10 Vorschau: Besseres Touch-Keyboard fliegt wegen Bug raus

Microsoft hat ein weiteres Update im Windows 10 Insider Programm veröffentlicht. Das neue Build trägt die Nummer 21322 und ist im Dev Channel als Vorschau auf das nächste große Windows 10-Feature-Update erschienen.

Das sind die weiteren Änderungen

Upvote bei ähnlichem Feedback im Feedback Hub

Alle Fragen umfassend beantwortet

Nachdem es erst in der vergangenen Woche wieder Neuerungen für alle angemeldeten Insider im Dev-Channel gab , starten jetzt vor allem Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Interessant ist die neue Vorschau aber dennoch. Die neue Buildnummer lautet 21322 (RS_PRERELEASE) und bringt eine wichtige Änderung in der Feedback-App, mit der die Tester Bugs melden und allgemeines Feedback vorschlagen können. Außerdem musste das Insider-Team jetzt das verbesserte Touch-Keyboard erst einmal wieder aus dem Build entfernen, denn es verursachte unvorhergesehene Fehler. Dabei geht es nur um die Änderungen, die im Build 21301 dazukamen. Es soll in einem der kommenden Versionen wieder Einzug erhalten.Zu den weiteren Änderungen gehören Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Im Windows Blog gibt es wie gewohnt einen Überblick über alle Änderungen. Laut Windows-Manager Brandon LeBlanc und der Insider-Chefin Amanda Langowski sind nun vor allem wieder einmal ein paar Verbesserungen für das Insider Programm an sich eingeflossen - und das dürfte viele freiwillige Tester interessieren.Im Feedback Hub lassen sich ab sofort für alle dort zu findenden Punkte sowohl Upvotes abgeben oder auch "Ähnliches Feedback hinzufügen". Diese Optionen ergänzen die Problemmeldungen und Vorschläge.Das Windows-Team will mit der Änderung erreichen, dass Problemberichte andere Nutzer ergänzt werden können, wenn man das Problem auch nachvollziehen konnte. So lassen sich zusätzliche Details zur Verfügung stellen, Screenshots und Logs anfügen und Microsoft bekommt eine bessere Basis für die Auswertung von Problemen. Diese Änderung ist in der App-Version 1.2009.10413.0 und höher verfügbar, die derzeit über ein Microsoft Store-Update an Insider im Dev Channel ausgerollt wird.