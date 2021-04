VW ID.4 im EPA-Reichweite-Check: So rechnet die US-Behörde

Volkswagen hat für den US-Markt die Reichweite des ID.4 nach EPA-Standard bekannt geben. Bisher war nur die in Europa übliche WLTP-Einschätzung verfügbar. Interessant ist das vor allem im Kräftemessen gegen Tesla

EPA-Wert hilft beim Direkt-Vergleich mit der Konkurrenz

Die ID.4-Pro-Modelle starten demnach mit einer Reichweite von 508 bis 522 km oder 250 und 260 Meilen. Den Stromverbrauch der Modelle gibt VW mit 16,2 bis 16,9 kWh/100 km an. Zum Vergleich: Das Tesla Model X 60D startet bei 322 Kilometern, als P100D sind es 465 Kilometer. Das Model Y kommt in der Long Range-Version auf 483 Kilometer, als Performance AWD sind es 451 Kilometer. Die drei SUV starten im Grunde in der gleichen Klasse der E-Fahrzeuge und sind daher direkte Konkurrenten - wobei der VW deutlich günstiger daherkommt und wie sich jetzt zeigt, auch eine gute Leistung bei der EPA-Einschätzung erhalten hat.Volkswagen hat pünktlich zum Bestellstart der ID.4 2021-Version in den USA nun diese neuen Werte veröffentlicht. Das Fahrzeug wird in den USA als Modell mit 82 kWh und Heckantrieb mit einer EPA-Reichweite von 260 Meilen beworben. Die Höchstgeschwindigkeit wird von VW mit 160 km/h angegeben. An DC-Schnellladestation mit 125 kW Ladeleistung kann der ID.4 in etwa 38 Minuten von 5 auf 80 Prozent geladen werden.Der in den USA geltende EPA-Wert als Reichweiten- und Verbrauchsangabe ist strenger als der in Europa übliche WLTP-Wert - damit ist also immer klar, dass der EPA-Wert geringer ausfällt als der WLTP. Für den EPA-Wert werden Messungen unterschiedlicher Fahrzyklen kombiniert, bei der WLTP-Angabe ist es ein fester Zyklus von 30 Minuten. Der Unterschied liegt nur bei der Berechnung und ist nicht auf Ausstattungsunterschiede zurückzuführen. Der ID.4 startet zum Preis ab 39.995 US-Dollar, wobei es eine Förderung in Form einer möglichen Steuergutschrift von bis zu 7.500 US-Dollar gibt, die man sich noch abrechnen kann.