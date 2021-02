VLC-Player bekommt bald neue Oberfläche - VideoLAN plant Moviepedia

Der kostenlose und unter Open-Source-Lizenz vertriebene - und daher extrem beliebte - VLC Media Player bekommt im Jahr seines 20-jährigen Jubiläums wohl bald eine komplett überarbeitete Oberfläche und weitere Verbesserungen spendiert. Außerdem soll bald eine 'Moviepedia' starten.

VLC soll Webinhalte liefern können

Pixabay