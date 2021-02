Super Bowl 2021: Die besten und witzigsten Spots des Football-Events

In der Nacht auf heute hat einer der größten Sport-Events der Welt statt­gefunden, in Tampa Bay ging der Super Bowl LV über die Bühne. Für die Buccaneers war es ein (zufälliges) Heimspiel, Gegner waren die Kansas City Chiefs. Doch die eigentlichen "Stars" waren die Werbespots.

Event der Superlative...

...in der Pandemie etwas kleiner

Eigentlich standen sich im Endspiel des American Football mit Tom Brady und Patrick Mahomes die derzeit besten Quarterbacks überhaupt gegenüber und - ohne zu viel zu verraten - die Frage, wer der Beste ist, würde überraschend klar beantwortet.Der Super Bowl ist aber natürlich nicht nur die größte Sport-Veranstaltung der USA, es ist vor allem auch ein Fernsehereignis. Wir haben auf den folgenden Seiten die besten TV-Werbespots zusammengetragen, denn traditionell feuern Unternehmen während der Übertragung und in der Halbzeit die witzigsten und aufwendigsten Werbefilme des Jahres ab.Dieses Jahr war aber aufgrund der Pandemie so einiges anders. Denn so manches Unternehmen, darunter Microsoft, Google und auch Super Bowl-Größen wie Coca-Cola und Pepsi, haben sich entschieden, dieses Jahr auf Werbeschaltungen zu verzichten - teils aus wirtschaftlichen und teils aus ethischen Gründen.Fans der Super-Bowl-Spots wurden aber dennoch nicht enttäuscht, denn es gab wie üblich Spots für Produkte aller Art, aber auch TV- und Film-Trailer. In der letztgenannten Kategorie war die Corona-Pandemie zu spüren. Denn Trailer wie jener zu The Falcon and The Winter Soldier waren die Ausnahme. Das liegt natürlich daran, dass Kinos nach wie vor geschlossen sind und auch die Dreharbeiten zuletzt immer wieder unterbrochen werden musste.Auf den folgenden Seiten findet ihr alle aktuellen Spots sowie Trailer für Filme und Serien, die es während des Super Bowl LV zu sehen gab. Wir wünschen an dieser Stelle viel Spaß, schreibt uns gerne in den Kommentaren, welche euch besonders gut oder am besten gefallen haben.