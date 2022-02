Super Bowl 2022: Die besten und witzigsten Spots des Mega-Events

In der Nacht auf heute hat der Sport- und TV-Event des Jahres stattgefunden, der Super Bowl ist auch längst bei uns ein Fixpunkt für unzählige Fans. Viele interessieren sich für das Sportliche und die Halbzeit-Show, aber auch die Werbespots dürfen nicht fehlen. Wir haben die Besten.

Spannendes und spektakuläres Spiel

Die Ringe der Macht-Trailer

In Los Angeles hat vergangene Nacht das größte Spektakel des US-Sports stattgefunden. Der Super Bowl, der dieses Jahr die Nummer LVI, also 56 trug, hielt auch alles, was man sich davon erwarten und erhoffen durfte. Sportlich war es eine Nachtschicht wert, denn das Spiel selbst (dessen Ergebnis oder Ausgang wir an dieser Stelle nicht verraten wollen, sollte es jemanden geben, der es noch nachholen will) war spektakulär und spannend bis zum Schluss. Die Führung wechselte in den ersten drei Vierteln mehrfach. Kurzum: Es war auch sportlich das Aufbleiben wert.Doch auch in Sachen Show enttäuschte der Super Bowl LVI nicht: Die berühmte Half Time Show gehörte zu den besten der letzten Jahre, großer Star war hier Eminem. Doch auch die dritte große Stütze des Super Bowl - die aufwendigen, spektakulären und oftmals witzigen Werbespots sowie Trailer - lieferten ab.Vor allem Film- und Serien-Fans haben gleich mehrere mit großer Spannung erwartete Trailer zu sehen bekommen. Das vielleicht wichtigste Video war der erste Teaser zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, das ist der bisherige Höhepunkt der jüngsten Promotion-Aktivitäten zur Amazon Prime Video-Serie . Endlich bekommt man einen Eindruck, wie die im nächsten Herbst startende Serie aussieht. Und der Trailer enttäuscht nicht, Fantasy-Fans dürften durchaus Gänsehaut bekommen.Weitere Trailer gab es u. a. zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Der Disney+-Serie Moon Knight sowie Nope, der neuesten Horror-Story von Jordan Peele. Doch auch die klassischen Werbespots enttäuschten nicht.