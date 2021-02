Super Bowl 2021: Neuer Trailer zu The Falcon and the Winter Soldier

Wenn die Marvel-Serie WandaVision bei Disney+ in wenigen Wochen ihr (vorläufiges?) Ende findet, stehen die nächsten Comichelden bereits in den Startlöchern: "The Falcon and the Winter Soldier" wird so wie WandaVision an die Geschehnisse von Avengers: Endgame anknüpfen und vom gemeinsamen Kampf der beiden titelgebenden Helden gegen eine neue Bedrohung erzählen. Los geht es am 19. März 2021. Zum Super Bowl gab es einen neuen Trailer zu sehen, der inzwischen auch in einer längeren und deutsch synchronisierten Sprachfassung vorliegt.