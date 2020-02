Super Bowl 2020: Diese Spots und Trailer haben die Welt begeistert

In der Nacht auf heute hat in Miami der Super Bowl LIV stattgefunden und es gab dramatisches Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers zu sehen. Sehenswert waren aber natürlich auch die Spots. Wir haben alle Werbungen und Trailer gesammelt.

Witzige Spots, aber auch ernste Themen

Super Bowl-Spiele sind das US-amerikanische Sportereignis Nummer 1 und auch bei uns gewinnt das Endspiel der American Football von Jahr zu Jahr mehr Fans und Zuseher. Diese bekamen dieses Jahr eine dramatische Aufholjagd zu sehen, wie sie eigentlich nur diese Sportart schreiben kann. Denn die Kansas City Chiefs lagen kurz vor Schluss anscheinend uneinholbar zurück, konnten das Match aber doch drehen und dieses letztendlich klar für sich entscheiden.Es gibt allerdings auch viele Menschen, die mit American Football nichts anfangen können, die sich aber dennoch auf den Super Bowl freuen. Denn die Übertragung des Spiels im US-amerikanischen Fernsehen bietet zahlreiche Spots, die in Sachen Aufwand und Witz ihresgleichen suchen.So gibt es zahlreiche verrückte und lustige Werbespots, aber auch solche, die mit einem ernsten Unterton agieren. Dazu zählen traditionell die Werbungen von Microsoft. Denn die Redmonder nutzen die Gelegenheit des Super Bowl gerne für bedeutungsvolle Anliegen wie Diversität.Auch dieses Jahr widmete man sich einem "ernsten" Thema und stellte (bereits einige Tage vor dem Spiel) die erste Football-Trainerin vor, die in einem Super Bowl teilnehmen durfte. Katie Sowers, Assistent-Coach in der Offensivabteilung der San Francisco 49ers, konnte sich aber nur bedingt über ihren Spot freuen, denn ihr Team verlor das Spiel.Der vielleicht beste Werbespot des Jahres ist jener von Walmart. Er ist auch ein perfektes Beispiel, mit wie viel Witz und vor allem Aufwand beim Super Bowl gearbeitet wird: Denn die US-Supermarktkette hat sich für "Famous Visitors", also "berühmte Besucher", eine beeindruckende Reihe an Science-Fiction-Marken für Auftritte sichern können.So gibt es Auftritte von Serien und Filmen wie Star Wars, Star Trek, Men In Black, Flash Gordon, Buzz Lightyear, Mars Attacks! und noch vielen weiteren mehr. Wir empfehlen, bei diesem Spot besonders gut auf die Details zu achten, allen voran die Einkäufe der Sci-Fi-Prominenz.Auf den folgenden Seiten findet ihr alle anderen Spots und Trailer für Filme und Serien. Wir wünschen an dieser Stelle viel Spaß, teilt uns gerne in den Kommentaren mit, welche euch besonders gut oder am besten gefallen haben.