Nintendo stellt klar: Es gibt keine Pläne für eine verbesserte Switch

Die Nintendo-Konsole Switch hat dieser Tage die Marke von 80 Millionen verkauften Geräten erreicht und damit bleibt das Gerät auf Er­folgs- und Rekordkurs. Die Konsole feiert aber demnächst ihren vierten Geburtstag und ist damit auch nicht allerneueste - vorerst ohne Folgen.

Kategorische Absage - vorerst

Die Switch-Konsole war bereits bei ihrem Erscheinen Anfang März 2017 nicht die leistungs­fähigste Konsole, aber das war durchaus Absicht seitens Nintendo. Denn der japanische Hersteller verweigert sich seit jeher dem Wettrüsten zwischen Sony und Microsoft und kocht erfolgreich sein eigenes Süppchen. Das bedeutet: Man will mit frischen Ideen und guten Spielen überzeugen und nicht mit der Technik.Nach vier Jahren kann man aber dennoch sagen, dass es an der Zeit wäre, der Switch eine bessere Hardware zu verpassen. Das hat auch damit zu tun, dass Entwickler es immer schwerer haben, Current-Generation-Spiele für die Switch zu portieren. Anders gesagt: Der technische Unterschied zwischen PlayStation 5 sowie Xbox Series X und der Switch wird gefühlt immer größer.Entsprechend gibt es auch bereits lange Spekulationen, ob und wann Nintendo eine Switch "Pro" veröffentlicht. Doch Nintendo hat nun im Rahmen einer privaten Frage/Antwort-Runde im Anschluss an die Bekanntgabe der jüngsten Quartalsergebnisse mitgeteilt, dass man keine entsprechenden Pläne habe und auch "keine Ankündigung in nächster Zeit" zu erwarten sei.Es ist nicht das erste Mal, dass Nintendo Fragen zu einem neuen Switch-Modell abwürgt, doch für Industrie-Insider ist das nicht zwangsläufig ein Beweis, dass nichts in der Mache ist. Denn es kommt ständig vor, dass Unternehmen die Arbeit an Hardware dementieren, um diese dann wenig später vorzustellen. Nintendo ist aber eben kein normaler Hersteller, Vorhersagen sind also entsprechend schwer.