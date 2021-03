Bericht: Nintendo erwartet Switch-Schub durch neue, bessere Version

Nintendo rechnet offenbar fest damit, dass man der Switch mit der Ein­führung eines aktualisierten Modells im Lauf des Jahres noch einmal einen kräftigen Schub geben kann. Der japanische Spielhersteller geht davon aus, dass die Switch sich auch weiterhin bestens verkaufen wird.

Aktualisierte Hardware soll Verkäufe hoch halten

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg berichtet, hat Nintendo seine Zulieferer und Part­ner darüber informiert, dass weiterhin mit hohen Verkaufszahlen der Nintendo Switch zu rech­nen ist. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Nintendo den Angaben zufolge wei­ter­hin gleichbleibende oder gar steigende Verkaufszahlen, womit man den Vorhersagen di­ver­ser Ana­lys­ten widerspricht, die gemeinhin von sinkenden Verkäufen ausgehen.Der Grund für die anhaltend hohe oder gar steigende Nachfrage ist angeblich unter anderem die geplante Einführung einer neuen Version der Switch mit größerem Display und mehr Leis­tung, mit der man die Verkäufe noch einmal ankurbeln will.Entwickler und Lieferanten aus dem Nintendo-Ökosystem gehen fest davon aus, dass die Switch in diesem Jahr die Marke von 100 Millionen verkauften Geräten hinter sich lassen kann. Bis Ende 2020 wurde die Switch bereits gut 80 Millionen Mal verkauft.Für das Jahr 2022 erwartet man außerdem den Verkauf von insgesamt mehr als 250 Millionen Spielen, womit Nintendo den bisherigen Rekord von 205 Millionen Spieleverkäufen in diesem Jahr noch einmal weit übertreffen würde.Nintendo profitiert bei seinen Prognosen unter anderem stark von der anhaltenden Co­ro­na­vi­rus-Pandemie, wobei die Probleme der Kon­kur­renz einen Teil dazu bei­tra­gen. Während Mi­cro­soft und Sony kaum in der Lage sind, die er­hoff­ten Stückzahlen ihrer neuen Spiel­kon­so­len zu liefern, ist die Switch ver­gleichs­wei­se gut verfügbar.