Limitierte Edition: Nintendo bietet Switch im Super Mario-Design an

Der Konsolen-Hersteller Nintendo hat zum 35. Jubiläum von Super Mario Bros. eine neue Edition der Switch angekündigt. Das Paket ist ab Februar in einer limitierten Auflage erhältlich. Zeitgleich sollen "Super Mario 3D World + Bowser's Fury" sowie neue Amiibos auf den Markt kommen.

Paket enthält eine spezielle Tragetasche

Nintendo

Das neue Switch-Paket wird als "Mario Red & Blue Edition" bezeichnet. Wie der Name bereits verrät, kommen bei der mitgelieferten Docking-Station, bei den Joy-Cons sowie bei der Kon­so­le hauptsächlich die zwei Farben Blau und Rot zum Vorschein. Die Farben sollen das Aus­se­hen von Super Mario, der seit 35 Jahren Fans auf der ganzen Welt begeistert, widerspiegeln.Neben der Konsole an sich enthält die Super Mario-Edition noch eine Tragetasche, welche die Mitnahme des Handheld-Hybriden einfacher gestalten soll. Während die Tasche zu einem großen Teil einen roten Look mit sich bringt, hat Nintendo für den Rand ein blaues Aussehen und für die Verschlüsse ein gelbes Design gewählt.Wie der Hersteller in einem Tweet be­kannt­ge­ge­ben hat, wird die limitierte Mario-Edition ab dem 12. Februar angeboten. Einige Händler haben die Konsole bereits gelistet und nennen einen Preis von knapp 330 Euro.Mitte Februar wird nicht nur die limitierte Konsolen-Edition, sondern auch der Switch-Titel "Super Mario 3D World + Bowser's Fury" das Licht der Welt erblicken. Während ein Großteil des Spiels schon auf der Wii U gespielt werden konnte, handelt es sich bei "Bowser's Fury" um eine komplett neue Erweiterung. Da sich die Charaktere in "Super Mario 3D World" ver­wan­deln können, bietet Nintendo ab dem 12. Februar das Amiibo-Doppelpack "Katzen-Mario und Katzen-Peach" an. Mit den Figuren können die Spieler einige Ingame-Extras freischalten.