Nintendo Switch so oft verkauft wie noch nie, lässt 3DS/2DS hinter sich

Nintendo profitiert beim Vertrieb seiner Spielkonsole Switch weiter von einer in Folge der Coronavirus-Pandemie stark erhöhten Nachfrage. Der japanische Spielekonzern konnte die Switch in den letzten drei Monaten so oft verkaufen wie noch nie.

In Nintendos Verkaufsstatistik steigt die Switch immer weiter auf

Insgesamt wurde die Nintendo Switch im vierten Quartal 2020 so oft verkauft, wie noch nie zuvor. Es gingen zusammengenommen 11,57 Millionen Geräte über die meist virtuellen Ladentheken, so dass die Switch in ihrem Lebenszyklus bisher ganze 79,87 Millionen Mal verkauft wurde.Gegenüber dem Vorjahreszeitraum legten die Verkaufszahlen damit noch einmal sieben Prozent zu und bescherten der Switch damit ihr bisher bestes Quartal. Die neuen Verkäufe sorgen auch dafür, dass die Switch jetzt die Nintendo 3DS- und 2DS-Familie in der Verkaufsstaatistik hinter sich gelassen hat. Diese tragbaren Konsolen wurden bisher knapp 76 Millionen Mal abgesetzt.Sollte die Switch sich im Frühjahr auch nur so verkaufen, wie sonst in einem ganz normalen Nach-Weihnachts-Quartal, dürfte die jüngste Konsole des japanischen Konzerns auch den Game Boy Advance mit seinen rund 81,5 Millionen verkauften Einheiten übertreffen. Angesichts der aktuellen Lage, ist dies mehr als wahrscheinlich. Danach liegen nur noch die Nintendo Wii, der originale Game Boy und die Nintendo DS-Familie in der Gesamtstatistik der Verkaufszahlen von Nintendos Konsolen vor der Switch.Im letzten Quartal waren es kaum neue Spieletitel, die Nintendos Kunden zur Switch lockten, sondern eher beliebte ältere Spiele. So konnten weder Mario Kart Live: Home Circuit, noch Pikmin 3 Deluxe mit Verkäufen von jeweils gut einer Million bzw. zwei Millionen Einheiten beeindrucken. Einzig Hyrule Warriors: Age of Calamity stach als neuer Major-Titel etwas hervor.Stattdessen verkauften sich ältere Titel weiter bestens. Der Launch-Titel Mario Kart Deluxe legte weiter zu und kommt mittlerweile auf ganze 33,41 Millionen verkaufte Einheiten, während Animal Crossing: New Horizons in dem Jahr seit seiner Einführung ganze 31,18 Millionen Mal abgesetzt wurde. Allein in den letzten drei Monaten konnte Nintendo das Spiel noch einmal gut 5,1 Millionen Mal verkaufen. In den kommenden Monaten kommen wieder einige interessante Titel für Switch-Nutzer auf den Markt, die die Verkäufe erneut befeuern dürften.