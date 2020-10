Echte Rennen Zuhause - Mario Kart Live für die Switch ist da

Mit Mario Kart Live: Home Circuit möchte Nintendo die Wohn- und Kinderzimmer zur Rennbahn machen. Hierzu verknüpfen die Japaner RC-Karts und digitalen Rennspaß auf der Nintendo Switch . Wie dies aussieht, zeigt noch einmal der Launch-Trailer.Mario Kart Live: Home Circuit orientiert sich an den klassischen Mario Kart-Spielen, die für nahezu jede Nintendo-Konsole erschienen sind. Allerdings findet die Action nun nicht mehr rein auf dem Bildschirm statt, sondern auch live in den eigenen vier Wänden. Im Paket ist ein fernsteuerbares Spielzeugauto mit Kamera enthalten, welches über die Switch-Controller gesteuert wird.Auch in Mario Kart Live: Home Circuit können verschiedene Gegenstände wie Turbo-Pilze eingesetzt werden, natürlich sind auch Multiplayer-Rennen möglich - mit bis zu vier Teilnehmern, sofern jeder sein eigenes Rennauto besitzt. Zum Start gibt es Sets mit Mario oder Luigi sowie Zubehör, mit dem sich eigene Rennstrecken basteln lassen.